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Исполнилось 80 лет со дня рождения Георгия Тараторкина

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Новости кино >>
11 января 2025
Сегодня, 11 января, исполнилось бы 80 лет заслуженному артисту РСФСР, народному артисту России, популярному советскому и российскому актеру театра и кино Георгию Тараторкину.

Исполнилось 80 лет со дня рождения Георгия Тараторкина
фото: кадр из фильма «Преступление и наказание»

Георгий Георгиевич родился 11 января 1945 года в Ленинграде. В 1966-м окончил драматическую студию при Ленинградском государственном ТЮЗе. С 1966-го служил в этом театре, а в 1974-м перешел в Московский театр имени Моссовета. Играл в антрепризах, сотрудничал с Театром имени Пушкина, Иркутским драмтеатром и «Сферой». Был первым секретарем Союза театральных деятелей России и президентом ассоциации «Золотая маска».

В кино дебютировал в 1967-м, снявшись в картинах «Незабываемое» и «Софья Перовская». Через несколько лет Лев Кулиджанов нашел его в больнице в тяжелом состоянии — подозревали гангрену. Кто-то из съемочной группы знал, что мастер ищет актера на роль Родиона Раскольникова и сделал снимки прямо в больнице. Тараторкина утвердили, и это оказалось для него лучшим лекарством — болезнь отступила. А фильм «Преступление и наказание» стал вершиной его кинокарьеры.

Смотреть онлайн Фильмы с Георгием Тараторкиным
На счету Георгия Тараторкина более 60 ролей в кино и на телевидении. Среди самых заметных работ — «Дела сердечные», «Чисто английское убийство», «Открытая книга», «Богач, бедняк», «Маленькие трагедии», «Умирать не страшно», «Дюба-дюба», «24 часа», «Не родись красивой», «С чего начинается Родина» и «Таинственная страсть». Последний раз появился на экране в 2016-м, сыграв в мелодраме «Личное пространство».

Был женат на актрисе Екатерине Марковой, их дочь Анна пошла по стопам родителей. Удостоен государственной премии РФ, премии правительства РФ и орденов «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета и «Знак Почета». Скончался после продолжительной болезни 4 февраля 2017-го на 73-м году жизни. Похоронен на Троекуровском кладбище.
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24 часаБогач, бедняк...Дела сердечныеДюба-дюбаЛичное пространствоМаленькие трагедииНе родись красивойНезабываемоеОткрытая книгаПреступление и наказаниеС чего начинается РодинаСофья ПеровскаяТаинственная страстьУмирать не страшноЧисто английское убийство
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