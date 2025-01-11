Исполнилось 80 лет со дня рождения Георгия Тараторкина

В кино дебютировал в 1967-м, снявшись в картинах «Незабываемое» и «Софья Перовская». Через несколько лет Лев Кулиджанов нашел его в больнице в тяжелом состоянии — подозревали гангрену. Кто-то из съемочной группы знал, что мастер ищет актера на роль Родиона Раскольникова и сделал снимки прямо в больнице. Тараторкина утвердили, и это оказалось для него лучшим лекарством — болезнь отступила. А фильм «Преступление и наказание» стал вершиной его кинокарьеры.
Был женат на актрисе Екатерине Марковой, их дочь Анна пошла по стопам родителей. Удостоен государственной премии РФ, премии правительства РФ и орденов «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета и «Знак Почета». Скончался после продолжительной болезни 4 февраля 2017-го на 73-м году жизни. Похоронен на Троекуровском кладбище.
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