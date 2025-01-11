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Том Холланд сыграет юриста-вора в экранизации романа Джона Гришэма «Партнер»

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Новости кино >>
11 января 2025
Тому Холланду досталась роль юриста в экранизации романа известного американского писателя Джона Гришэма «Партнер», уверяет Deadline.

Сценарий для триллера напишет Грэм Мур. Холланд, помимо исполнения главной роли, выступит продюсером ленты. За производство возьмется студия Universal Pictures.

Том Холланд сыграет юриста-вора в экранизации романа Джона Гришэма «Партнер»
фото: deadline.com

Оригинал, впервые опубликованный в 1997 году, повествует о Патрике Ланигане — младшем партнере юридической фирмы в Билокси, который украл 90 миллионов долларов у богатого клиента, инсценировал свою смерть в сгоревшей машине и сбежал в Южную Америку.

В 90-е по романам Гришэма в Голливуде сняли немало удачных картин, среди которых «Дело о пеликанах», «Фирма», «Клиент» и «Время убивать».
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