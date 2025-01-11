Том Холланд сыграет юриста-вора в экранизации романа Джона Гришэма «Партнер»

Тому Холланду
досталась роль юриста в экранизации романа известного американского писателя Джона Гришэма «Партнер», уверяет Deadline
.
Сценарий для триллера напишет Грэм Мур
. Холланд, помимо исполнения главной роли, выступит продюсером ленты. За производство возьмется студия Universal Pictures.
Оригинал, впервые опубликованный в 1997 году, повествует о Патрике Ланигане — младшем партнере юридической фирмы в Билокси, который украл 90 миллионов долларов у богатого клиента, инсценировал свою смерть в сгоревшей машине и сбежал в Южную Америку.
В 90-е по романам Гришэма в Голливуде сняли немало удачных картин, среди которых «Дело о пеликанах
», «Фирма
», «Клиент
» и «Время убивать
».
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