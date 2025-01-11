Рори Маккан заменит Рэя Стивенсона во втором сезоне «Асоки»

Найдена замена покойному Рэю Стивенсону
во втором сезоне сериала Disney+ «Асока
». Согласно THR
, роль бывшего джедая Бэйлана Сколла перешла к шотландскому актеру Рори Маккану
, запомнившемуся зрителям образом Пса в «Игре престолов
».
Стивенсон не дожил до премьеры спин-оффа «Мандалорца
» с Росарио Доусон
в титульной роли всего три месяца, скончавшись от непродолжительной болезни 21 мая 2023 года.
Сериал рассказывает о приключениях Асоки Тано, которая во времена Войн клонов была падаваном рыцаря-джедая Энакина Скайуокера. Незадолго до падения Республики она по ложному обвинению была исключена из Ордена джедаев. После проведенного расследования ее доброе имя было восстановлено, однако Асока затаила обиду на джедаев и не стала возвращаться в Орден. Героиня охотится за гранд-адмиралом Трауном, надеясь, что сможет найти пропавшего много лет назад молодого джедая Эзру Бриджера.
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«Асока»: Джедай Шрёдингера
В первом сезоне состоялось возвращение Хейдена Кристенсена
к роли Энакина Скайуокера, чей образ он воплотил последний раз в третьем эпизоде «Звездных войн
». В актерской команде также были задействованы Мэри Элизабет Уинстэд
, Иванна Сахно
и Наташа Лю Бордиццо
.
На данный момент известно, что Дэйв Филони
вновь выступит в качестве шоураннера сериала.
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