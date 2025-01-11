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Рори Маккан заменит Рэя Стивенсона во втором сезоне «Асоки»

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11 января 2025
Найдена замена покойному Рэю Стивенсону во втором сезоне сериала Disney+ «Асока». Согласно THR, роль бывшего джедая Бэйлана Сколла перешла к шотландскому актеру Рори Маккану, запомнившемуся зрителям образом Пса в «Игре престолов».


Стивенсон не дожил до премьеры спин-оффа «Мандалорца» с Росарио Доусон в титульной роли всего три месяца, скончавшись от непродолжительной болезни 21 мая 2023 года.

Сериал рассказывает о приключениях Асоки Тано, которая во времена Войн клонов была падаваном рыцаря-джедая Энакина Скайуокера. Незадолго до падения Республики она по ложному обвинению была исключена из Ордена джедаев. После проведенного расследования ее доброе имя было восстановлено, однако Асока затаила обиду на джедаев и не стала возвращаться в Орден. Героиня охотится за гранд-адмиралом Трауном, надеясь, что сможет найти пропавшего много лет назад молодого джедая Эзру Бриджера.

Читать рецензию «Асока»: Джедай Шрёдингера
В первом сезоне состоялось возвращение Хейдена Кристенсена к роли Энакина Скайуокера, чей образ он воплотил последний раз в третьем эпизоде «Звездных войн». В актерской команде также были задействованы Мэри Элизабет Уинстэд, Иванна Сахно и Наташа Лю Бордиццо.

На данный момент известно, что Дэйв Филони вновь выступит в качестве шоураннера сериала.
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