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Не стало оператора «Бразилии», «Короля-рыбака» и «Бэтмена» Роджера Прэтта

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Новости кино >>
12 января 2025
В декабре 2024-го в возрасте 77 лет не стало выдающегося британского оператора Роджера Прэтта. Об этом с опозданием сообщается на сайте Британского общества кинооператоров, чьим почетным членом мастер был с 1986 года.

Не стало оператора «Бразилии», «Короля-рыбака» и «Бэтмена» Роджера Прэтта
фото: variety.com

«Роджер вышел на пенсию из-за болезни Альцгеймера, которая проявилась в молодом возрасте, иначе он бы ни за что не ушел на пенсию по собственному желанию! Роджер пожертвовал свой мозг национальному банку мозга для дальнейшего изучения этой болезни», — говорится в сообщении.

Прэтт родился 27 февраля 1947-го в английском городе Лестер в семье приходского священника англиканской церкви. Каждый год отец приносил в церковь 16-миллиметровый проектор, чтобы показывать христианские фильмы, — благодаря этому с девяти лет Роджер увлекся кинематографом. Поступил в Лондонскую киношколу в конце 1960-х и решил, что не хочет быть режиссером. Он знал, что хочет работать с камерами, но выполнял ряд заданий по звуку и монтажу, чтобы получить более разносторонний опыт. На последнем году обучения в 1971-м получил свою первую работу в качестве помощника оператора в фильме однокурсника Майка Ли «Унылые мгновения». По возвращении в киношколу встретил Джулиана Дойла, который готовился снять с «Монти Пайтон» полнометражный фильм. Роджер стал загрузчиком хлопушек в фильме «Монти Пайтон и Священный Грааль» и подружился с Терри Гиллиамом. Прежде чем стать оператором-постановщиком, заряжал камеру, отвечал за фокусировку, выступал оператором и даже снимался как актер. В частности, сыграл эпизодическую роль в «Джабервоках». Снял множество рекламных роликов.

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Полноценный дебют Прэтта состоялся в 1982-м, когда он запечатлел на пленку хоррор-триллер «Телепат». Неоднократно сотрудничал с Терри Гиллиамом («Смысл жизни по Монти Пайтону», «Бразилия», «Король-рыбак», «Двенадцать обезьян»), Майком Ли («Тем временем», «Высокие надежды»), Ричардом АттенбороЗемля теней», «В любви и войне», «Серая сова», «Замыкая круг») и Нилом ДжорданомМона Лиза», «Конец романа»). Приложил руку к созданию «поттерианы» («Гарри Поттер и тайная комната», «Гарри Поттер и кубок огня»). Среди других заметных работ — «Бэтмен» Тима Бертона, «Франкенштейн» Кеннета Браны, «Шоколад» Лассе Хальстрема, «Троя» Вольфганга Петерсена, «102 далматинца», «Айрис», «Чернильное сердце» и «Каратэ-пацан». Последний раз стоял за камерой в 2014-м на съемках ленты «Розовые видения», после чего ушел на пенсию. Всего за свою карьеру снял 46 фильмов.
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