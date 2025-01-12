Не стало оператора «Бразилии», «Короля-рыбака» и «Бэтмена» Роджера Прэтта

В декабре 2024-го в возрасте 77 лет не стало выдающегося британского оператора Роджера Прэтта. Об этом с опозданием сообщается на сайте
Британского общества кинооператоров, чьим почетным членом мастер был с 1986 года.
«Роджер вышел на пенсию из-за болезни Альцгеймера, которая проявилась в молодом возрасте, иначе он бы ни за что не ушел на пенсию по собственному желанию! Роджер пожертвовал свой мозг национальному банку мозга для дальнейшего изучения этой болезни», —
говорится в сообщении.
Прэтт родился 27 февраля 1947-го в английском городе Лестер в семье приходского священника англиканской церкви. Каждый год отец приносил в церковь 16-миллиметровый проектор, чтобы показывать христианские фильмы, — благодаря этому с девяти лет Роджер увлекся кинематографом. Поступил в Лондонскую киношколу в конце 1960-х и решил, что не хочет быть режиссером. Он знал, что хочет работать с камерами, но выполнял ряд заданий по звуку и монтажу, чтобы получить более разносторонний опыт. На последнем году обучения в 1971-м получил свою первую работу в качестве помощника оператора в фильме однокурсника Майка Ли
«Унылые мгновения». По возвращении в киношколу встретил Джулиана Дойла, который готовился снять с «Монти Пайтон» полнометражный фильм. Роджер стал загрузчиком хлопушек в фильме «Монти Пайтон и Священный Грааль
» и подружился с Терри Гиллиамом
. Прежде чем стать оператором-постановщиком, заряжал камеру, отвечал за фокусировку, выступал оператором и даже снимался как актер. В частности, сыграл эпизодическую роль в «Джабервоках
». Снял множество рекламных роликов.
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Мистер Антиутопия: рыцари, маски и шуты Терри Гиллиама
Полноценный дебют Прэтта состоялся в 1982-м, когда он запечатлел на пленку хоррор-триллер «Телепат». Неоднократно сотрудничал с Терри Гиллиамом («Смысл жизни по Монти Пайтону
», «Бразилия
», «Король-рыбак
», «Двенадцать обезьян
»), Майком Ли («Тем временем
», «Высокие надежды
»), Ричардом Аттенборо
(«Земля теней
», «В любви и войне
», «Серая сова
», «Замыкая круг
») и Нилом Джорданом
(«Мона Лиза
», «Конец романа
»). Приложил руку к созданию «поттерианы» («Гарри Поттер и тайная комната
», «Гарри Поттер и кубок огня
»). Среди других заметных работ — «Бэтмен
» Тима Бертона
, «Франкенштейн
» Кеннета Браны
, «Шоколад
» Лассе Хальстрема
, «Троя
» Вольфганга Петерсена
, «102 далматинца
», «Айрис
», «Чернильное сердце
» и «Каратэ-пацан
». Последний раз стоял за камерой в 2014-м на съемках ленты «Розовые видения», после чего ушел на пенсию. Всего за свою карьеру снял 46 фильмов.
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