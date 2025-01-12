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Донни Йен ведет переговоры о съемках спин-оффа «Джона Уика»

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12 января 2025
Донни Йен не только вернется к роли слепого киллера Каина в спин-оффе «Джона Уика», но и, вполне вероятно, займет режиссерское кресло картины. Об этом актер рассказал в интервью Collider.

Донни Йен ведет переговоры о съемках спин-оффа «Джона Уика»
фото: кадр из фильма «Джон Уик 4»

«Я думаю, что и фанаты, и студия хотят, чтобы это произошло, и мы посмотрим. Пока я могу сказать вам только это. Но да, мы разговариваем, и разговариваем по душам. Но в то же время я несу ответственность и испытываю давление, потому что не хочу разрушить франшизу. Я стараюсь делать все возможное, чтобы привнести что-то новое в эту серию. Я не хочу обманывать ожидания фанатов. Я стараюсь делать все, что в моих силах, как всегда», — цитирует издание Йена. Он также надеется, что создатель киносерии Чад Стахелски, взявший на себя продюстрование ленты, будет рядом для помощи и руководства.

Подробности о сюжете не раскрывают, но известно, что речь пойдет о судьбе Каина после событий четвертой части «Джона Уика». О старте съемок точной информации пока нет.
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