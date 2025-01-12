Создателю хорроров «Дом 1000 трупов» и «Хэллоуин 2007» Робу Зомби исполнилось 60 лет

Сегодня, 12 января, исполнилось 60 лет известному американскому рок-музыканту, хоррормейкеру, режиссеру, сценаристу, продюсеру и актеру Робу Зомби
.
Роберт Бартле Каммингс
родился 12 января 1965 года в Хейверилле, штат Массачусетс. Его младший брат Спайдер Уан является солистом группы Powerman 5000, а сам Роб прославился как вокалист группы White Zombie, основанной им и Шоной Айсолт в 1985-м. После распада слаженной команды добился успеха в сольной карьере. Его музыка тесно связана с ужасами и фантастикой, поэтому у него сложился макабрический сценический образ.
В кино дебютировал еще в середине 90-х, представ в роли самого себя в комедии «Ветер в голове
». Снимал клипы. В 2003-м начал карьеру хоррормейкера, поставив фильм ужасов «Дом 1000 трупов
» по собственному сценарию. Его второй полнометражной работой стала лента «Изгнанные дьяволом
». В 2007-м принял участие в создании киноальманаха Квентина Тарантино
и Роберта Родригеса
«Грайндхаус
» и снял хоррор «Хэллоуин 2007
» — брутальный ремейк классического фильма Джона Карпентера
, чей сюжет он продолжил спустя два года в сиквеле
. Его следующими работами стали «Призрачный мир Эль Супербисто
», «Повелители Салема
», «31: Праздник смерти
», «Трое из ада
» и «Семейка монстров
». Кроме того, он снял один из эпизодов сериала «Место преступления: Майами
» и подарил свой голос персонажам мультсериалов «Космический призрак
», «Лига правосудия
», «Новый Человек-паук
», «Мистер Пиклз
» и фильмов Джеймса Ганна
«Слизняк
», «Супер
», «Стражи Галактики
» и «Стражи Галактики. Часть 2
».
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. Дружит с иллюзионистом Крисом Энджелом. Участвовал в документальной ленте «На куски: Рассвет и закат слэшеров
» и неигровом сериале «История хоррора с Элаем Ротом
». Его персонаж присутствует в игре Twisted Metal 4 под именем Mr.Zombie. Лауреат восьми наград, включая две премии Fangoria Chainsaw.
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