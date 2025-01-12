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Создателю хорроров «Дом 1000 трупов» и «Хэллоуин 2007» Робу Зомби исполнилось 60 лет

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Новости кино >>
12 января 2025
Сегодня, 12 января, исполнилось 60 лет известному американскому рок-музыканту, хоррормейкеру, режиссеру, сценаристу, продюсеру и актеру Робу Зомби.


Роберт Бартле Каммингс родился 12 января 1965 года в Хейверилле, штат Массачусетс. Его младший брат Спайдер Уан является солистом группы Powerman 5000, а сам Роб прославился как вокалист группы White Zombie, основанной им и Шоной Айсолт в 1985-м. После распада слаженной команды добился успеха в сольной карьере. Его музыка тесно связана с ужасами и фантастикой, поэтому у него сложился макабрический сценический образ.

В кино дебютировал еще в середине 90-х, представ в роли самого себя в комедии «Ветер в голове». Снимал клипы. В 2003-м начал карьеру хоррормейкера, поставив фильм ужасов «Дом 1000 трупов» по собственному сценарию. Его второй полнометражной работой стала лента «Изгнанные дьяволом». В 2007-м принял участие в создании киноальманаха Квентина Тарантино и Роберта Родригеса «Грайндхаус» и снял хоррор «Хэллоуин 2007» — брутальный ремейк классического фильма Джона Карпентера, чей сюжет он продолжил спустя два года в сиквеле. Его следующими работами стали «Призрачный мир Эль Супербисто», «Повелители Салема», «31: Праздник смерти», «Трое из ада» и «Семейка монстров». Кроме того, он снял один из эпизодов сериала «Место преступления: Майами» и подарил свой голос персонажам мультсериалов «Космический призрак», «Лига правосудия», «Новый Человек-паук», «Мистер Пиклз» и фильмов Джеймса Ганна «Слизняк», «Супер», «Стражи Галактики» и «Стражи Галактики. Часть 2».

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Женат на актрисе и дизайнере Шери Мун. Дружит с иллюзионистом Крисом Энджелом. Участвовал в документальной ленте «На куски: Рассвет и закат слэшеров» и неигровом сериале «История хоррора с Элаем Ротом». Его персонаж присутствует в игре Twisted Metal 4 под именем Mr.Zombie. Лауреат восьми наград, включая две премии Fangoria Chainsaw.
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фильмы
31: Праздник смертиВетер в головеГрайндхаусДом 1000 труповИзгнанные дьяволомИстория хоррора с Элаем РотомКосмический призракЛига правосудияМесто преступления: МайамиМистер ПиклзНа куски: Рассвет и закат слэшеровНовый Человек-паукПовелители СалемаПризрачный мир Эль СупербистоСемейка монстровСлизнякСтражи ГалактикиСтражи Галактики. Часть 2СуперТрое из адаХэллоуинХэллоуин 2Хэллоуин 2007

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Создателю хорроров «Дом 1000 трупов» и «Хэллоуин 2007» Робу Зомби исполнилось 60 лет фотографии
Создателю хорроров «Дом 1000 трупов» и «Хэллоуин 2007» Робу Зомби исполнилось 60 лет фотографии
Создателю хорроров «Дом 1000 трупов» и «Хэллоуин 2007» Робу Зомби исполнилось 60 лет фотографии
Создателю хорроров «Дом 1000 трупов» и «Хэллоуин 2007» Робу Зомби исполнилось 60 лет фотографии
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