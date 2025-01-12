Приквел «Оно» с Биллом Скарсгардом планируют растянуть на три сезона

Сериал «Добро пожаловать в Дерри» будет состоять из трех сезонов, уверяет Comic Book
со слов режиссера «Оно
» Андреса Мускетти
.
«История, которую мы рассказываем, основана на эпизодах из книги. Интерлюдии в книге — это, по сути, главы, в которых мы получаем представление об исследованиях Майка Хэнлона и о таких катастрофических событиях прошлого как, например, пожар в баре "Черное пятно", резня банды Брэдли, грабивших банки в 30-х годах, и взрыв на металлургическом заводе в Китченере. Мы помним, что всякий раз, когда Пеннивайз выходит из спячки, в начале цикла происходит какая-то катастрофа. Для демонстрации каждого из этих ужасных событий нам потребуется три сезона. У нас есть причина, по которой история рассказывается в обратном порядке: первый сезон — 1962-й год, второй — 1935-й, а третий — 1908-й», —
рассказал Мускетти.
В многосерийном приквеле дилогии «Оно», основанной на одноименном романе Стивена Кинга
, Билл Скарсгард
вернулся к пугающему образу клоуна, а компанию ему составили Джеймс Ремар
, Маделейн Стоу
, Тейлор Пейдж
, Руди Манкузо
, Джован Адепо
, Стивен Райдер и Крис Чок. Андрес Мускетти выступил одним из режиссеров и исполнительным продюсером сериала вместе с Барбарой Мускетти и Джейсоном Фуксом, которые также работали над дилогией. Девятисерийный первый сезон приквела HBO покажет в 2025 году.
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