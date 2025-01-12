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Приквел «Оно» с Биллом Скарсгардом планируют растянуть на три сезона

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12 января 2025
Сериал «Добро пожаловать в Дерри» будет состоять из трех сезонов, уверяет Comic Book со слов режиссера «Оно» Андреса Мускетти.

Приквел «Оно» с Биллом Скарсгардом планируют растянуть на три сезона
фото: collider.com

«История, которую мы рассказываем, основана на эпизодах из книги. Интерлюдии в книге — это, по сути, главы, в которых мы получаем представление об исследованиях Майка Хэнлона и о таких катастрофических событиях прошлого как, например, пожар в баре "Черное пятно", резня банды Брэдли, грабивших банки в 30-х годах, и взрыв на металлургическом заводе в Китченере. Мы помним, что всякий раз, когда Пеннивайз выходит из спячки, в начале цикла происходит какая-то катастрофа. Для демонстрации каждого из этих ужасных событий нам потребуется три сезона. У нас есть причина, по которой история рассказывается в обратном порядке: первый сезон — 1962-й год, второй — 1935-й, а третий — 1908-й», — рассказал Мускетти.

В многосерийном приквеле дилогии «Оно», основанной на одноименном романе Стивена Кинга, Билл Скарсгард вернулся к пугающему образу клоуна, а компанию ему составили Джеймс Ремар, Маделейн Стоу, Тейлор Пейдж, Руди Манкузо, Джован Адепо, Стивен Райдер и Крис Чок. Андрес Мускетти выступил одним из режиссеров и исполнительным продюсером сериала вместе с Барбарой Мускетти и Джейсоном Фуксом, которые также работали над дилогией. Девятисерийный первый сезон приквела HBO покажет в 2025 году.
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№ 1
Мария_2191   12.01.2025 - 12:47
Хронология событий в обратном порядке? Это что-то новенькое. Режиссёрам надо сильно постараться, чтобы получилось заснять такой перепад во времени. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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