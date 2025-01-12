Джорджу Миллеру предложили режиссерское кресло нового «Халка»

Джорджа Миллера
позвали снять нового «Халка
». По информации World of Reel
, заманчивое предложение создателю «Безумного Макса
» сделал президент Marvel Studios Кевин Файги
. Оба встретились при посредничестве Криса Хемсворта
— ранее режиссер обговаривал со звездой возможность постановки пятой части «Тора
».
«Мировую войну Халка» с Марком Руффало
планируют снимать уже в этом году. По сюжету у Брюса Бэннера погибает жена, и он мстит за ее гибель.
Это будет третий сольник о Халке. Первый в 2003 году украсил собой Эрик Бана
, а версию
2008-го возглавил Эдвард Нортон
. С 2012-го зритель хорошо знаком с Халком-Руффало благодаря «Мстителям
».
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