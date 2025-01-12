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Джорджу Миллеру предложили режиссерское кресло нового «Халка»

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12 января 2025
Джорджа Миллера позвали снять нового «Халка». По информации World of Reel, заманчивое предложение создателю «Безумного Макса» сделал президент Marvel Studios Кевин Файги. Оба встретились при посредничестве Криса Хемсворта — ранее режиссер обговаривал со звездой возможность постановки пятой части «Тора».

Джорджу Миллеру предложили режиссерское кресло нового «Халка»
фото: comicbasics.com

«Мировую войну Халка» с Марком Руффало планируют снимать уже в этом году. По сюжету у Брюса Бэннера погибает жена, и он мстит за ее гибель.

Это будет третий сольник о Халке. Первый в 2003 году украсил собой Эрик Бана, а версию 2008-го возглавил Эдвард Нортон. С 2012-го зритель хорошо знаком с Халком-Руффало благодаря «Мстителям».
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Эрик БанаДжордж МиллерЭдвард НортонМарк РуффалоКевин ФайгиКрис Хемсворт
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Безумный МаксМстителиНевероятный ХалкТорХалк

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