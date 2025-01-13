«Девушки с Макаровым» вернутся с финальным сезоном

В новом сезоне майор Макаров (Павел Майков) столкнется с самым трудным испытанием в своей жизни, с которым не сравнится ни один бандит, ни одна перестрелка, ни самая жестокая ОПГ – Макаров становится отцом. И вместе с Лерой (Наташа Бардо) проходит все трудности молодых родителей: выбор имени малыша, бессонные ночи, грязные памперсы и даже плохой музыкальный вкус наследника.
«Я с нетерпением жду выхода нового сезона – буду смотреть с удовольствием. Наша история с Макаровым развивается интереснейшим образом: сначала моя героиня беременна, потом рождается ребенок. Герои повзрослели, они поменялись – и в этом вся прелесть. Мне очень понравилось, как заканчивается финальный сезон. Я думаю, что огромному количеству зрителей будет над чем посмеяться и во многих моментах они смогут узнать себя», — отмечает Наташа Бардо.
фото: пресс-служба ТНТ
В паре Туркиной (Алевтина Тукан) и Криминалиста (Дмитрий Лысенков) происходит разлад, Денису предлагают повышение в Питере. И в семье начинается спор: чья карьера важнее. И вообще, что важнее: карьера или любовь. Попова (Владислава Ермолаева) продолжает счастливые отношения с Семеном (Кузьма Сапрыкин), но узнает тяжелую ношу девушки популярного актера: это и сумасшедшие фанатки, и навязчивые папарацци и тесть, который работает вместе с тобой. Прожив с Вербой (Елена Полянская) год Дежурный (Андрей Пынзару) решается на серьезный шаг – он решает стать опером. Верба всячески поощряет стремление любимого, потому что один оперативник в семье хорошо, а два лучше. Синицкая (Валерия Астапова) продолжает нести службу с пистолетом и помадой в руках, но постепенно начинает задумываться, а верно ли она выбрала профессию.
Главной проблемой в районе Бутово становится новый сильный наркотик, который начинает распространяться на всю Москву. Перед всеми оперативниками стоит задача найти и обезвредить трафик, к расследованию подключается даже ФСБ.
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