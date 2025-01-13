Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Девушки с Макаровым» вернутся с финальным сезоном

13 января
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
13 января 2025
Комедийный сериал «Девушки с Макаровым» производства Norm Production по заказу Comedy Club Production вернется на ТНТ с пятым, финальным, сезоном 20 января. Главные роли в проекте исполняют Павел Майков, Валерия Астапова, Алевтина Тукан, Владислава Ермолаева и Елена Полянская, отмечает пресс-служба телеканала.

«Девушки с Макаровым» вернутся с финальным сезоном
фото: пресс-служба ТНТ

К своим ролям в проекте также вернутся Георгий Дронов, Сергей Астахов, Дмитрий Лысенков, Никита Тарасов, Наташа Бардо, Андрей Пынзару и Кузьма Сапрыкин. Кроме того, с камео в финальном сезоне появится Настасья Самбурская. Режиссером сериала выступает Сергей Арутюнян.

В новом сезоне майор Макаров (Павел Майков) столкнется с самым трудным испытанием в своей жизни, с которым не сравнится ни один бандит, ни одна перестрелка, ни самая жестокая ОПГ – Макаров становится отцом. И вместе с Лерой (Наташа Бардо) проходит все трудности молодых родителей: выбор имени малыша, бессонные ночи, грязные памперсы и даже плохой музыкальный вкус наследника.

«Я с нетерпением жду выхода нового сезона – буду смотреть с удовольствием. Наша история с Макаровым развивается интереснейшим образом: сначала моя героиня беременна, потом рождается ребенок. Герои повзрослели, они поменялись – и в этом вся прелесть. Мне очень понравилось, как заканчивается финальный сезон. Я думаю, что огромному количеству зрителей будет над чем посмеяться и во многих моментах они смогут узнать себя», — отмечает Наташа Бардо.

«Девушки с Макаровым» вернутся с финальным сезоном
фото: пресс-служба ТНТ

В паре Туркиной (Алевтина Тукан) и Криминалиста (Дмитрий Лысенков) происходит разлад, Денису предлагают повышение в Питере. И в семье начинается спор: чья карьера важнее. И вообще, что важнее: карьера или любовь. Попова (Владислава Ермолаева) продолжает счастливые отношения с Семеном (Кузьма Сапрыкин), но узнает тяжелую ношу девушки популярного актера: это и сумасшедшие фанатки, и навязчивые папарацци и тесть, который работает вместе с тобой. Прожив с Вербой (Елена Полянская) год Дежурный (Андрей Пынзару) решается на серьезный шаг – он решает стать опером. Верба всячески поощряет стремление любимого, потому что один оперативник в семье хорошо, а два лучше. Синицкая (Валерия Астапова) продолжает нести службу с пистолетом и помадой в руках, но постепенно начинает задумываться, а верно ли она выбрала профессию.

Главной проблемой в районе Бутово становится новый сильный наркотик, который начинает распространяться на всю Москву. Перед всеми оперативниками стоит задача найти и обезвредить трафик, к расследованию подключается даже ФСБ.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Нейровася» с Епифанцевым, «Челябинский раджа» с Деревянко и «Универ. Молодые»: ТНТ представил новинки сезона
Патриот на кухне вне себя: Лучшие роли Никиты Тарасова
Павел Майков: «Соцсети показали, что все вокруг — одинокие, несчастные и недолюбленные люди»
Поиск по меткам
ТНТ
персоны
Валерия АстаповаСергей АстаховНаташа БардоГеоргий ДроновВладислава ЕрмолаеваДмитрий ЛысенковПавел МайковЕлена ПолянскаяАндрей ПынзаруНастасья СамбурскаяКузьма СапрыкинНикита ТарасовАлевтина Тукан
фильмы
Девушки с МакаровымДевушки с Макаровым-4

фотографии >>
«Девушки с Макаровым» вернутся с финальным сезоном фотографии
«Девушки с Макаровым» вернутся с финальным сезоном фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Зиновьев
12 января ушёл из жизни актёр Сергей Зиновьев.
Хожбадий Исраилов
11 января ушёл из жизни актёр Хожбадий Исраилов.
Евгения Добровольская
10 января ушла из жизни актриса Евгения Добровольская.
Михаил Левченко
10 января ушёл из жизни актёр Михаил Левченко.
Константин Вощиков
10 января ушёл из жизни актёр Константин Вощиков.
Валерий Демин
10 января ушёл из жизни оперный певец Валерий Демин.

День рождения >>

Ирина Апексимова
Милош Бикович
Артур Ваха
Сергей Газаров
Александр Головин
Михаил Гудошников
Юрий Дедович
Ариадна Шенгелая
Дарья Щербакова
Орландо Блум
Патрик Демпси
Георгий Калоянчев
Франсуаза Прево
Рут Уилсон
Кэй Френсис
Лиам Хемсворт
все родившиеся 13 января >>

Афиша кино >>

Ветер крепчает
биография, драма, исторический фильм
Япония, 2013
Четыре четверти
мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2024
Лучше всех
комедия
Франция, 2024
Клаустрофобы: Хижина в лесу
боевик, мистика, фильм ужасов, фэнтези
Индонезия, 2023
Плохая девочка
триллер, эротика
Нидерланды, США, 2024
Большой пернатый побег
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Таиланд, Китай, 2024
Мой друг панда
фильм о животных
Южная Корея, 2024
Питомец Юрского периода. Возвращение домой
научная фантастика, приключения, семейное кино
США, 2024
Пранкеры
комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2022
Сверхъестественное. Разлом времени
боевик, научная фантастика, приключения
Таиланд, 2024
Аларум
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2025
Шаман
мистика, фильм ужасов
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?