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Юлия Снигирь и Денис Шведов начнут танцевать «Танго на осколках» 13 февраля

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Новости кино >>
13 января 2025
Премьера мистической мелодрамы Сергея Сенцова «Танго на осколках» состоится 13 февраля в онлайн-кинотеатрах KION и START. Главную роль в сериале совместного производства KION и продюсерской компании Валерия Тодоровского «Мармот-фильм» сыграла Юлия Снигирь, добавляет пресс-служба START.

Юлия Снигирь и Денис Шведов начнут танцевать «Танго на осколках» 13 февраля
фото: KION и START

«Танго на осколках» — это история о том, как зрелая и с виду успешная женщина вдруг понимает, что за всеми ее заботами она потеряла способность чувствовать, и о том, что открывать для себя это умение никогда не поздно. Жизнь главной героини Норы кажется идеальной до последней детали: успешная карьера в большой корпорации, многолетний брак и двое детей. Однако весь Норин мир рушится после внезапной смерти ее мужа Вани. Наружу всплывают подробности его тайной жизни: вторая квартира, молодая любовница и, самое неожиданное, — занятия танго. В отчаянной попытке понять, что заставило мужа вести двойную жизнь, Нора записывается в школу танцев, где знакомится с любовницей мужа. С головой погружаясь в совершенно новый для нее мир танго, она находит новую себя и обретает связь с мужем.

Нора многое недополучила от жизни, но танец и его удивительная способность соединять тело и душу начинает направлять героиню в сторону нового опыта и принятия себя в нем. Нора не просто проживает большую потерю через танец — она заново знакомится с миром, внешним и внутренним, с помощью самого откровенного из искусств.

«"Танго на осколках" — это откровенная история об отношениях мужчины и женщины, о потере и возрождении к новой жизни. Как найти смысл жить, когда не стало самого близкого человека, и не замкнуться в себе и своих переживаниях? Как простить? Как начать заново? Нора пошла танцевать, чтобы понять своего умершего мужа, и не только открыла для себя новый мир, наполненный красотой и чувственностью, но и смогла по-другому взглянуть на отношения с ним», — отмечает Сергей Сенцов.

Юлия Снигирь и Денис Шведов начнут танцевать «Танго на осколках» 13 февраля
фото: KION и START

Большая часть истории рассказана в сериале языком танца и подчиняется его драматургии. Танцевальному искусству актеров учила Сагдиана Хамзина — чемпионка мира 2018 года по аргентинскому танго и участница множества танцевальных проектов. Также в сериале принял участие популярный коллектив SoloTango.

«Я не сразу поняла, что танго — это не просто танец, и сначала подошла к вопросу чисто технически. И только в процессе обучения мне стало понятно, что дело не просто в разучивании комбинаций. Танго — это характер, это отношения между людьми, это ощущение себя. Танец, который не только в ногах, но прежде всего в глазах. Я открывала это постепенно вместе со своей героиней, поскольку у нас с ней изначально много общего. Я уверена, что многие узнают в Норе себя или свою знакомую. В наше время сильных женщин это очень узнаваемая история», — добавляет Юлия Снигирь.

В сериале также играют Риналь Мухаметов, Денис Шведов, Анастасия Талызина, Максим Карушев. Оператором-постановщиком выступил Никита Городниченко, а автором сценария стала Галина Мосалова.
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обсуждение >>
№ 1
ДаринаКароль   13.01.2025 - 14:14
Юля Снегирь ещё ладно, может и умеет танцевать. А вот Шведов - он же такой неповоротливый, кажется мне медведем на экране. Какое танго? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Юлия Снигирь и Денис Шведов начнут танцевать «Танго на осколках» 13 февраля фотографии
Юлия Снигирь и Денис Шведов начнут танцевать «Танго на осколках» 13 февраля фотографии
Юлия Снигирь и Денис Шведов начнут танцевать «Танго на осколках» 13 февраля фотографии
Юлия Снигирь и Денис Шведов начнут танцевать «Танго на осколках» 13 февраля фотографии
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