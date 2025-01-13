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Анна Леванова и Кристина Веденеева влюбятся в эстрадного певца в мелодраме «Соло»

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Новости кино >>
13 января 2025
«Dомашний» завершил съемки мелодрамы «Соло», главные роли в которой исполнили Анна Леванова, Кристина Веденеева, Дмитрий Гудочкин и Сергей Иванюк. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Анна Леванова и Кристина Веденеева влюбятся в эстрадного певца в мелодраме «Соло»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету школьные подруги Аня и Полина вместе поступили в музыкальное училище на отделение вокала, вместе влюбились в подающего надежды эстрадного певца Дениса Дашевского. Он выбрал более талантливую и скромную Аню. Полина, конечно же, очень расстроилась, но со временем смогла это пережить и после училища переехала в Москву. Аня же вышла замуж за Дениса и родила дочку Настю. Спустя годы Полина устроилась в Москве и выступает в шикарных заведениях, в то время как Ане о пении пришлось забыть. Она работает бухгалтером на рыбзаводе и тянет на себе дом: дочку-подростка и мужа, которого уволили из ансамбля. Когда на пороге дома Ани появляется Полина с чемоданом, она пускает подругу пожить, не подозревая, чем это обернется.

«Моя героиня Анна — терпеливый человек, способный на жертвенность ради любви. Скромная, боящаяся проявлять себя, сочувствующая всем, забывая о себе. Это тот человек, про которого говорят "готов снять с себя последнюю рубашку". На примере моей героини нужно понять, что никогда нельзя забывать о своей мечте, тогда и на вашем пути будут встречаться "свои" люди и происходить правильные события. Мы с Аней совсем разные, но нас роднит готовность помочь людям и, конечно, внутренний стержень, без которого она не смогла бы прийти к своему счастью. А еще, как и героиня, я закончила музыкальное училище и тоже прекрасно пою», — говорит Анна Леванова.

Режиссером четырехсерийной мелодрамы выступил Дмитрий Сорокин. В проекте также сыграли Кристина Ордина, Ольга Дубровина, Вячеслав Пронин, Алексей Гнилицкий и другие.
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Анна Леванова и Кристина Веденеева влюбятся в эстрадного певца в мелодраме «Соло» фотографии
Анна Леванова и Кристина Веденеева влюбятся в эстрадного певца в мелодраме «Соло» фотографии
Анна Леванова и Кристина Веденеева влюбятся в эстрадного певца в мелодраме «Соло» фотографии
Анна Леванова и Кристина Веденеева влюбятся в эстрадного певца в мелодраме «Соло» фотографии
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