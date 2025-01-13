«Кулагины» взялись за новое дело

По сюжету команда экспертов и следователей под руководством знаменитого адвоката Леонида Кулагина (Леонид Кулагин) продолжает распутывать самые сложные преступления, которые оказались не по зубам другим специалистам. Жизнь начальника экспертной группы и дочери Кулагина Алисы (Алена Спивак) налаживается: она делает успехи на службе, и кажется, что с отцом они стали ближе. Но беда приходит откуда не ждали – Алиса без оглядки влюбляется! Она даже готова пожертвовать карьерой ради человека, которого ее коллега, следователь Авдеев (Дмитрий Блохин), подозревает в соучастии преступления.
«Что касается непосредственно моего героя в новом сезоне, то он не будет почивать на лаврах. В одной из серий есть интересный эпизод: я вдруг срываюсь со своего места и сажусь в машину оперативников. На что моя дочь, она же следователь, спрашивает: "Папа, ты куда?!". А я ей отвечаю: "Я не настолько стар, чтобы вечно сидеть в кабинете!". И сейчас моя основная задача напомнить нашим сценаристам, что я не должен все время сидеть в кресле и излагать свои мысли. Так что иногда буду выходить в "поле" и действовать самостоятельно. Это гораздо интереснее», — отмечает Леонид Кулагин.
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