Евгений Цыганов и Ольга Лерман объявят «Минуту тишины» 20 января

Премьера сериала «Минута тишины» с Евгением Цыгановым и Ольгой Лерман состоится 20 января на Первом. Проект основан на реальных событиях и историях из мира бизнеса, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба Первого канала
В центре сюжета история крупного предпринимателя Валерия Королева (Евгений Цыганов). После землетрясения в исламском Наристане обнаружен человек с амнезией. Прежде, чем выяснится, что это один из богатейших людей России, ему, вместе с психологом МЧС Марией Стрельцовой (Ольга Лерман), придется спасаться от преследований спецслужб в попытке понять – кто он и зачем прилетел в Наристан.
«Главный герой сериала – бизнесмен, но забавный момент заключается в том, что часть фильма он не помнит свой статус, хотя Королев не просто рядовой представитель финансового мира, а олигарх. Исходным событием "Минуты тишины" является потеря памяти моего персонажа в результате землетрясения – он отрывает в себе какие-то навыки, например, владение персидским языком, вождение мотоцикла и разные другие, но он не знает, кто он такой. В сюжете мне и показался интересным момент обнуления, когда ты словно открываешь себя заново для себя же самого. И как потом постепенно вспоминаешь себя прошлого, и перед тобой встает выбор – принять себя тем, кем ты был, либо отнестись к этой ситуации, как к какому-то шансу, чтобы изменить свою жизнь», — отмечает Евгений Цыганов.
По словам Игоря Толстунова, действие фильма, как его актуальной части, так и флешбеков, происходят в некоторой вымышленной стране на Ближнем Востоке. «Чтобы иметь возможность давать картинку полноценно, мы решили, что должны снимать в каких-то аутентичных местах. Нам нужна была страна арабского мира, в ней происходит треть сериала (25 смен из 73), поэтому важна была атмосфера и художественная правда, а правда всегда в мелочах. Выбор был небогатый: в нынешних условиях – это Иран, Сирия, Турция, Северная Африка, и – все. Но Северная Африка это совсем страшно, Иран в тоже слишком опасен и сложен по логистике, а Турция слишком дорогая. Поэтому мы отправились в Сирию и успели провести съемки в Дамаске, Алеппо и Латакии. Из экспедиций был еще Норильск, где снимали на натуре и электростанцию, и порт, и главное – настоящий завод... А часть романтической линии, конечно же, у нас в Париже», — добавляет генеральный продюсер.
«Минута тишины» – это термин спасателей. При разборе завалов объявляется именно такой временной промежуток, во время которого сохраняется полная тишина. Это возможность услышать, что кто-то остался жив – стон ли, призыв ли к помощи. Минута тишины помогает обнаружить жизнь там, где, казалось бы, ее уже нет. Жизненные обстоятельства главного героя истории – и есть такие «минуты тишины».
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