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Первый трейлер сериала «Хотя я всего лишь аристократ с лишним весом, но, обретя воспоминания о своей прошлой жизни, я смогу вырастить младшего брата»

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Новости кино >>
14 января 2025
Готовится к экранизации ранобэ Yashiro с не самым лаконичным названием «Хотя я всего лишь аристократ с лишним весом, но, обретя воспоминания о своей прошлой жизни, я смогу вырастить младшего брата». Студия CometСалатник чудаков», «Капэта») представила первый трейлер, а иллюстратор оригинального произведения KeepoutФармацевт из параллельного мира») и автор манга-адаптации Yokowake — поздравительные арты. Премьера сериала запланирована на июль 2025 года.


Агэха Какунои всегда был тучным и эгоистичным ребенком, но благодаря воспоминаниям о прошлой жизни, в которой он любил готовить, шить и петь, пятилетний аристократ решает пересмотреть неподобающее поведение. Однажды он знакомится со сводным младшим братом Регулом, который в будущем убьет его за право наследовать графский титул. Несмотря на это, Агэха всё же берет милого мальчика на воспитание.

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Над проектом работают: режиссер Масафуми СатоШкольный переполох», «Размеренная жизнь фармацевта-читера»), сценарист Мицутака ХиротаУ моей жены нет эмоций», «Эй, Томбо!»), дизайнерка персонажей Томоко МиякаваСладкое перевоплощение», «При Пара») и композиторка Ариса ОкехазамаБог старшей школы», «Монолог фармацевта»).

Первый трейлер сериала «Хотя я всего лишь аристократ с лишним весом, но, обретя воспоминания о своей прошлой жизни, я смогу вырастить младшего брата»

Пухлощекого Агэху озвучивает Мисаки Куно (Ицуми из «Мабороси», Куруми из «Ликорис Рекойл»), а светловолосого птенчика Регула — Мария Исэ (Адзами Куротани из «Спирали», Сасаки из «Магической битвы»). Актрисы уже озвучивали персонажей в аудиодраме, вышедшей на CD в прошлом году.

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Первый трейлер сериала «Хотя я всего лишь аристократ с лишним весом, но, обретя воспоминания о своей прошлой жизни, я смогу вырастить младшего брата» фотографии
Первый трейлер сериала «Хотя я всего лишь аристократ с лишним весом, но, обретя воспоминания о своей прошлой жизни, я смогу вырастить младшего брата» фотографии
Первый трейлер сериала «Хотя я всего лишь аристократ с лишним весом, но, обретя воспоминания о своей прошлой жизни, я смогу вырастить младшего брата» фотографии
Первый трейлер сериала «Хотя я всего лишь аристократ с лишним весом, но, обретя воспоминания о своей прошлой жизни, я смогу вырастить младшего брата» фотографии
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