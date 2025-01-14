Первый трейлер сериала «Хотя я всего лишь аристократ с лишним весом, но, обретя воспоминания о своей прошлой жизни, я смогу вырастить младшего брата»

Готовится к экранизации ранобэ Yashiro
с не самым лаконичным названием «Хотя я всего лишь аристократ с лишним весом, но, обретя воспоминания о своей прошлой жизни, я смогу вырастить младшего брата
». Студия Comet
(«Салатник чудаков
», «Капэта
») представила первый трейлер, а иллюстратор оригинального произведения Keepout
(«Фармацевт из параллельного мира
») и автор манга-адаптации Yokowake
— поздравительные арты. Премьера сериала запланирована на июль 2025 года.
Агэха Какунои всегда был тучным и эгоистичным ребенком, но благодаря воспоминаниям о прошлой жизни, в которой он любил готовить, шить и петь, пятилетний аристократ решает пересмотреть неподобающее поведение. Однажды он знакомится со сводным младшим братом Регулом, который в будущем убьет его за право наследовать графский титул. Несмотря на это, Агэха всё же берет милого мальчика на воспитание.
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«Инициал Ди» — аниме той же студии, которое заставило весь мир полюбить дрифт
Над проектом работают: режиссер Масафуми Сато
(«Школьный переполох
», «Размеренная жизнь фармацевта-читера
»), сценарист Мицутака Хирота
(«У моей жены нет эмоций
», «Эй, Томбо!
»), дизайнерка персонажей Томоко Миякава
(«Сладкое перевоплощение
», «При Пара
») и композиторка Ариса Окехазама
(«Бог старшей школы
», «Монолог фармацевта
»).
Пухлощекого Агэху озвучивает Мисаки Куно
(Ицуми
из «Мабороси
», Куруми
из «Ликорис Рекойл
»), а светловолосого птенчика Регула — Мария Исэ
(Адзами Куротани
из «Спирали
», Сасаки
из «Магической битвы
»). Актрисы уже озвучивали персонажей в аудиодраме, вышедшей на CD в прошлом году.
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