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«Омар в большом городе» окажется в Дагестане 16 января

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Новости кино >>
14 января 2025
Премьера третьего сезона колоритной комедии «Омар в большом городе» состоится в онлайн-кинотеатре KION 16 января. В продолжении сериала о приключениях добродушного дагестанца по имени Омар сыграют Омар Алибутаев, Олег Верещагин и Анастасия Байкаева, сообщает пресс-служба видеосервиса. Режиссером третьей части выступил Роман Фокин.

«Омар в большом городе» окажется в Дагестане 16 января
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION


«Омар в большом городе» — история о приключениях доброго и искреннего дагестанца, который пытается выжить в большом городе и сберечь свою любовь. Однако действие нового сезона начинается не в Москве, а в Дагестане. Влюбленный кавказец Омар привозит свою девушку Асю в Дагестан на свадьбу друга. Во время прогулки, ее по кавказской традиции похищают. Омар выручает Асю из плена, но та уверена: он подстроил похищение чтобы впечатлить ее. Она возвращается в Москву и прекращает общение. Безответная любовь вгоняет Омара в тоску и депрессию. Хорошо, что его верный друг Олег начал подрабатывать психологом и готов избавить друга от страшной хандры. Однако ни терапия, ни разговоры по душам, ни авторские методы не помогают — нужно срочно возвращать любимую. Чтобы вернуть расположение Аси, Омар готов пойти на многое: дарить дорогие подарки, решать проблемы с полицией, заключить сделку с врагом, и даже фиктивно жениться.

«В третьем сезоне "Омара в большом городе" перед героем стоят новые трудности. Выясняется, что Омар — не единственный в мире человек, которому нравится Ася. Оказывается, их очень много! И зрителям будет интересно понаблюдать, как Омар воюет за сердце Аси, защищает ее и спасает от кавказских ухажеров. В характере моего героя не произошло каких-то глобальных изменений, он все такой же упрямый, наивный, смотрящий вперед человек, который пытается найти себя в большом городе», — рассказывает Омар Алибутаев.



Сегодня «Омар в большом городе» — это целая вселенная, в которой есть и свой полнометражный фильм «Омар в большом кино». В нем герой показал себя с новой стороны, помог восстановиться одной семье и нашел настоящего друга в лице маленькой девочки, мечтающей о том, чтобы ее родители были вместе.
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«Омар в большом городе» окажется в Дагестане 16 января фотографии
«Омар в большом городе» окажется в Дагестане 16 января фотографии
«Омар в большом городе» окажется в Дагестане 16 января фотографии
«Омар в большом городе» окажется в Дагестане 16 января фотографии
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