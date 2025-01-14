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«Ты не легавый, ты работяга»: Джейсон Стэтэм отправляется на поиски похищенной девушки в трейлере «Мастера»

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Новости кино >>
14 января 2025
В сети появились локализованные трейлер и постер экшен-триллера «Мастер» с Джейсоном Стэтэмом в главной роли. Компания Global Film выпустит фильм в российский прокат 10 апреля.



В центре сюжета Левон Кейд – обычный рабочий на стройке, но, когда дочь директора стройки похищают неизвестные, он обращается за помощью именно к Левону. Что ж, пришло время сбросить маски и проявить свои истинные навыки.

За режиссуру отвечал Дэвид Эйр, работавший ранее над одним из самых успешных боевиков 2024 года «Пчеловод». Фильм снят по роману Чака Диксона Levon's Trade, который входит в мировую франшизу, состоящую из 11 бестселлеров.

«Ты не легавый, ты работяга»: Джейсон Стэтэм отправляется на поиски похищенной девушки в трейлере «Мастера»
фото: компания Global Film

В фильме также сыграли Дэвид Харбор, Майкл Пенья, Джейсон Флеминг, Эммет Джей Скэнлэн, Ив Мауро и другие. Продюсерами выступили Билл Блок, Джон Фридберг, Дэвид Эйр, Джейсон Стэтэм и Сильвестр Сталлоне, который также отвечал за адаптацию сценария. Ранее Сталлоне занимался разработкой сериала на основе книг Чака Диксона, а теперь на большие экраны выйдет фильм о Левоне Кейде с прицелом на франшизу.
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МастерПчеловод

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«Ты не легавый, ты работяга»: Джейсон Стэтэм отправляется на поиски похищенной девушки в трейлере «Мастера» фотографии
«Ты не легавый, ты работяга»: Джейсон Стэтэм отправляется на поиски похищенной девушки в трейлере «Мастера» фотографии
«Ты не легавый, ты работяга»: Джейсон Стэтэм отправляется на поиски похищенной девушки в трейлере «Мастера» фотографии
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