«Ты не легавый, ты работяга»: Джейсон Стэтэм отправляется на поиски похищенной девушки в трейлере «Мастера»

В сети появились локализованные трейлер и постер экшен-триллера «Мастер» с Джейсоном Стэтэмом в главной роли. Компания Global Film выпустит фильм в российский прокат 10 апреля.
В центре сюжета Левон Кейд – обычный рабочий на стройке, но, когда дочь директора стройки похищают неизвестные, он обращается за помощью именно к Левону. Что ж, пришло время сбросить маски и проявить свои истинные навыки.
За режиссуру отвечал Дэвид Эйр, работавший ранее над одним из самых успешных боевиков 2024 года «Пчеловод». Фильм снят по роману Чака Диксона Levon's Trade, который входит в мировую франшизу, состоящую из 11 бестселлеров.
фото: компания Global Film
В фильме также сыграли Дэвид Харбор, Майкл Пенья, Джейсон Флеминг, Эммет Джей Скэнлэн, Ив Мауро и другие. Продюсерами выступили Билл Блок, Джон Фридберг, Дэвид Эйр, Джейсон Стэтэм и Сильвестр Сталлоне, который также отвечал за адаптацию сценария. Ранее Сталлоне занимался разработкой сериала на основе книг Чака Диксона, а теперь на большие экраны выйдет фильм о Левоне Кейде с прицелом на франшизу.
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