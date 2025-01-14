Анастасия Балякина и Александр Зельский стали «Родными неродными»

«Наш проект – это история абсолютно разных людей, оказавшихся в определенных жизненных обстоятельствах, которым приходится не только уживаться вместе, но и учиться уважать интересы друг друга», — отмечает Александр Зельский.
По сюжету старший лейтенант полиции Алена Богударская счастлива в браке с Алексеем. Единственное, что омрачает их счастье — отсутствие детей. Из-за этого мать мужа считает ее недостойной сына. На службе Алена занимается бытовыми правонарушениями, но одно из обычных «мелких» дел становится серьезным. Она выходит на банду, которая грабит пенсионеров. Одного из преступников поймать удалось, но главаря она упустила, считая это исключительно собственным провалом. Алена еще не знает, что за каждым ее шагом теперь следит убийца и психопат, решивший отомстить Алене за задержание младшего брата.
«Первое, что приходит в голову, когда я думаю об Алене – волевая женщина. Она ловит преступников наравне с мужчинами и всем сердцем переживает за каждый случай, с которым ей приходится сталкиваться по долгу службы. За бойким характером моей героини не все могут увидеть, как сильно и искренне она умеет любить, но это чувство помогает ей в самый нужный момент», — добавляет Анастасия Балякина.
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