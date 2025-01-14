«Пора завоевать весь мир»: Юра Борисов в финальном трейлере картины «Пророк. История Александра Пушкина»

По словам режиссера Феликса Умарова, уместить всю жизнь Пушкина в двухчасовой фильм невозможно. «Но я верю, что нам удалось уловить яркую искру света, которой Пушкин освещает сердца читателей, и перенести ее на большой экран. В этом нам помогла музыка: сегодня поэзия не так популярна, но иногда в творчестве современных музыкантов можно встретить поистине уникальные стихи. И музыка в нашей картине позволяет в какой-то степени заново ощутить Поэзию, выстраивая мост между XIX веком и современностью», — добавляет постановщик.
По сюжету фильма Пушкин молод, дерзок и любим публикой: он звезда любого бала, поклонники носят его на руках, а девушки мечтают о его внимании. Но ни высокие покровители, ни верные друзья, ни известность не могут отвести от него злой рок - ссылки, дуэли, безденежье. Пока однажды он не встречает ту самую, единственную, кто осветит его жизнь и станет его судьбой. Судьбой гения, которого нам только предстоит по-настоящему узнать.
фото: Централ Партнершип
«До этого я никогда не танцевал и не пел для роли. Пришлось пройти гораздо больше этапов в подготовке, чем обычно. Но главным на любом этапе было, чтобы в этом был Пушкин, его невероятная энергия», — говорит Юра Борисов.
обсуждение >>