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«Ты эту медаль заслужила сама»: откровенный разговор Надежды Михалковой с ученицей в эксклюзивном отрывке из фильма «Четыре четверти»

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Новости кино >>
15 января 2025
Кино-Театр.Ру предлагает вашему вниманию экслюзивный отрывок из мелодрамы Евгении Тирдатовой «Четыре четверти», которую кинопрокатная компания «КарроПрокат» выпустит на большие экраны 16 января.


Четыре последних четверти в московской физмат школе, перевернувшие жизнь юных героев, принесшие и величайшее счастье, и испытания, преодолеть которые под силу не каждому. Пронзительная история трогательной и чистой любви современных Ромео и Джульетты в эстетике начала 2000-х. По сюжету переехавшая в столицу из Петербурга Маша рассчитывает тихо и без приключений прожить последний учебный год в физмат школе и выйти на золотую медаль. Но любовь, обуздать которую ей не под силу, ломает ее планы. Он — ее одноклассник Женька, юный талантливый скульптор. А еще — новые друзья и новые враги, школа и такие разные семьи. Маша, полностью доверившись своему удивительному избраннику, идеалисту и максималисту, идет за ним, чтобы попытаться вместе выстроить совсем недетскую новую жизнь, не дожидаясь окончания школы.

В фильме сыграли Надежда Михалкова, Андрей Ильин, Ирина Пегова, Любовь Толкалина, Инга Оболдина, Кирилл Гребенщиков, Ксения Рябинкина и Валерий Иваков. Роли главных участников событий на экране воплотили Анастасия Ермошина и Петр Безменов. «Когда я прочитала сценарий "Четыре четверти", я ощутила дух и атмосферу одной из своих любимых картин – "Вам и не снилось...". Здесь есть искренние чувства, есть первая любовь, это то, что было, и будет у каждого. Я очень надеюсь, "Четыре четверти" сможет объединить поколения, которые говорят об одном и том же, но разным языком», — говорит Надежда Михалкова.

«Ты эту медаль заслужила сама»: откровенный разговор Надежды Михалковой с ученицей в эксклюзивном отрывке из фильма «Четыре четверти»

«Я играю Машу Барышеву, главную героиню фильма. Когда я прочитала сценарий, то нашла очень много схожести в характере, в поступках, в мыслях. Поэтому мне было несложно весь путь пройти вместе с ней в этой истории. Единственное различие было в том, что математика для меня — темный лес, я чистый гуманитарий! Пробы начались с самой тяжелой и сложной сцены. Помню, что вначале было страшно, а потом просто веришь, делаешь, и страх пропадает. Ты просто проживаешь это вместе с героем», — поведала о своем персонаже Анастасия Ермошина.

Картина снята Евгенией Тирдатовой по роману-бестселлеру Александра Юка «Четыре четверти. Взрослая хроника школьной любви». Книга выходила семью изданиями в трех издательствах и 22 года остается хитом продаж, не сходя с полок книжных магазинов. Мировая премьера экранизации состоялась на 46-м Московском международном кинофестивале. По словам режиссера Евгении Тирдатовой, «фильм "Четыре четверти" повторяет традиции лучшего школьного кино: "Школьный вальс", "Вам и не снилось" и другие. Это история о первой любви и о настоящей дружбе. Это очень добрая и вдумчивая картина, которых, возможно, не хватает большому экрану сегодня. Мы очень надеемся, что вы полюбите наш фильм».

Читать рецензию «Четыре четверти» — подростковая греза о первых чувствах
«В этом романе, и снятом по нему фильме – главная цель и смысл всей моей жизни. Он был задуман мной еще в выпускном классе физико-математической школы, а написан спустя 25 лет. В подавляющем большинстве описываемые события, мои герои, и Монмартик с Машей в первую очередь, взяты из жизни. Но не только моей — из разных жизней, из жизни моих сыновей, заканчивавших эту же школу в описываемое в романе время. Это история современных Ромео и Джульетты, как уже давно окрестили моих героев читатели и пресса, в сегодняшнем жестком, порой до жестокости мире. Это не 1001-я love story на школьную тему. Разве можно сравнить их любовь, их самопожертвование во имя этой любви с детскими окололюбовными романами их сверстников? Наши герои – тоже дети в силу своего возраста, своего короткого жизненного опыта, известного идеализма и максимализма. Но надо отдать им должное – они заслужили, выстрадали свое право на любовь, и это совсем не детская история, не детские отношения. Они старше своих школьных друзей, они опередили их и свои годы, забежали далеко вперед, не успев по-настоящему повзрослеть, взвалили на себя груз взрослой ответственности, платя взрослую цену за свои решения. Для любого писателя экранизация его книги – высшая награда для его творчества. Я уверен, что это кино станет хитом», — считает Александр Юк.

Съемки проходили в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Продолжались они полтора месяца, но через некоторое время пришлось доснять несколько сцен, которые не вошли в кинопрокатную версию. «Самой сложной, пожалуй, была сцена, когда ребята почти на руках вносят в дом истекающего кровью нашего героя, смело кинувшегося защищать любимую и зверски избитого бандитами, – вспоминает режиссер. – Сложная психологически, сложная постановочно».

«Ты эту медаль заслужила сама»: откровенный разговор Надежды Михалковой с ученицей в эксклюзивном отрывке из фильма «Четыре четверти»

Лично для Тирдатовой самым волнительным эпизодом стала сцена съемки знакомства главных героев – Маши и Жени. Женя (Безменов) пробирался в комнату девушки по карнизу девятого этажа. Буквально висел над пропастью. По словам Петра Безменова, «кино получилось честное. Фильм, благодаря нашему режиссеру, имеет потрясающий актерский состав, и, очень надеюсь, он будет иметь такое же прекрасное будущее. Я играю школьника Женю, который встречает свою первую любовь. Моя партнерша по фильму Настя Ермошина. Для нее это дебютная роль и я всячески старался ее поддерживать. У нас сложился тандем помимо актерского и человеческий, конечно, тоже. Каково играть первую любовь? Волнительно! Какая она в жизни, так ее и играешь... Есть такое покалывающее ощущение... Это очень интересно. Я не могу сказать, что мы схожи со своим героем. Мой герой максималист и более правильный, чем я».

В фильме воссоздана атмосфера Москвы и Санкт-Петербурга 2000-х годов благодаря оператору Ирине Уральской, много работавшей в документальном кино. «Ее профессионализм и настойчивость во многом помогли показать две столицы того времени. Отдельная благодарность ей за это», – поблагодарила Евгения Тирдатова.
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Вам и не снилось...Четыре четвертиШкольный вальс

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«Ты эту медаль заслужила сама»: откровенный разговор Надежды Михалковой с ученицей в эксклюзивном отрывке из фильма «Четыре четверти» фотографии
«Ты эту медаль заслужила сама»: откровенный разговор Надежды Михалковой с ученицей в эксклюзивном отрывке из фильма «Четыре четверти» фотографии
«Ты эту медаль заслужила сама»: откровенный разговор Надежды Михалковой с ученицей в эксклюзивном отрывке из фильма «Четыре четверти» фотографии
«Ты эту медаль заслужила сама»: откровенный разговор Надежды Михалковой с ученицей в эксклюзивном отрывке из фильма «Четыре четверти» фотографии
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