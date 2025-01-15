Кинофестиваль многие представляют как бесконечное дефиле звезд на красной дорожке, вспышки камер и коктейльные вечеринки. Но фестиваль – это, прежде всего, работа и уникальный опыт для любого кинематографиста. В новом сезоне веб-сериала «Что делать, если вокруг 150 фестивалей...
» – практические советы от ведущих кинематографистов как выбрать киносмотр, как подать заявку на участие и попасть в программу фестиваля. Это настоящий гид для потенциальных участников, гостей и зрителей российских киносмотров. Проект создан при поддержке Института развития интернета.
Продолжение успешно стартовавшего в популярном паблике «Русское кино в топе
» блогерского проекта «Что делать, если вокруг 150 фестивалей, а выбрать нужно один» – теперь в формате образовательного веб-сериала, который поможет как начинающим, так и опытным кинематографистам выбрать самый эффективный отечественный смотр для показа и продвижения своего проекта, правильно оформить заявку на фестиваль и провести там время с пользой. Первый эпизод уже доступен бесплатно на CHILL
– в нем зритель найдет ответы на главные вопросы: как выбрать фестиваль, подходящий для конкретного контента, где перспективнее показать короткометражку, а где – полный метр или сериал? О своем первом фестивальном опыте рассказывают режиссеры Сергей Урсуляк
, Алексей Герман-младший
, Владимир Котт
, Евгений Григорьев
, актриса Дарья Екамасова
и другие.
Во втором эпизоде отборщики и продюсеры киносмотров, представители фестивальных агентств, члены жюри, кинокритики и сами кинематографисты дают практические советы, как подать заявку на фестиваль, чтобы избежать ошибок, стоит ли делать веерную рассылку по всем или поставить на единственный «фестиваль мечты». Кинематографисты, участвовавшие в жюри фестивалей, расскажут про специфику оценки на фестивальных показах.
Третий эпизод поможет ответить на вопросы — как смотреть кино на фестивалях? Что хотят рассказать авторы своими фильмами и чего они ждут от фестивальных показов? Ведь показ на кинофестивале – это первый выход к зрителю для авторов фильма и реакция зала очень важна. На фестивалях сами участники также являются и зрителями — от их собственной «насмотренности» и понимания принципов зрительского восприятия зависит будущий успех или провал проекта. Участники фестивалей рассказывают о том, как они смотрят свои фильмы со зрительным залом, читают ли отзывы о фильмах, совпадают ли эти отзывы с их собственной оценкой своих работ, смотрят ли работы коллег и конкурентов.
Заключительный эпизод проливает свет на не самую заметную, но одну из самых важных сфер любого фестиваля – общение, деловое и творческое. Как договориться о встрече с «нужным человеком»? Могут ли на фестивалях заключаться крупные и далеко идущие сделки? Влияет ли фестивальный показ на дальнейшее продвижение контента и приводит ли к кассовым сборам или большим цифрам интернет-просмотров? Продюсеры, маркетологи и аналитики рынка, сами кинематографисты рассказывают о том, как провести время на фестивале не только приятно, но и полезно. Спикеры делятся рассказами о судьбоносных встречах, переговорах, сделках на фестивалях. Кроме того, эксперты поделятся инсайтами о том, как нужно представлять себя и свой фильм, о чем важно рассказать в первые минуты беседы, а какие вещи нельзя раскрывать ни в коем случае.
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