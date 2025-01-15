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Елена Кульчицкая и Максим Ермичев проживут «Самый счастливый день»

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15 января 2025
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Романа Иванова «Самый счастливый день». Главные роли исполнили Елена Кульчицкая и Максим Ермичев, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».

Елена Кульчицкая и Максим Ермичев проживут «Самый счастливый день»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Юлия Михайлова узнала, что беременна от любимого мужчины, но самый счастливый день в ее жизни превратился в настоящую трагедию – Ярик оказался предателем. Кажется, что хуже быть не может, но вскоре Юлю обвиняют в аварии, которая привела к смерти человека. Оперативник Юрий Кравцов уверен в ее виновности. Из-за сильного стресса она теряет ребенка. После всех мрачных событий главной героине кажется, что жизнь потеряла всякий смысл, но она встречает беременную женщину, которую выгнал из дома женатый любовник. Юля находит дело для души – помогать женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Юрий не может простить себе случившееся с Юлей и проводит тайное расследование, чтобы найти того, кто ее подставил.

«В каждом из нас есть темная и светлая сторона – в моем персонаже определенно преобладает светлая. Он способен меняться, переступать через свою гордость и признавать собственные ошибки. Этими качествами обладают далеко не все люди. Кравцов знает, что может быть не всегда прав, но готов принимать чужое мнение и учиться на своих ошибках, что, безусловно, достойно уважения», — рассказал Максим Ермичев.
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Елена Кульчицкая и Максим Ермичев проживут «Самый счастливый день» фотографии
Елена Кульчицкая и Максим Ермичев проживут «Самый счастливый день» фотографии
Елена Кульчицкая и Максим Ермичев проживут «Самый счастливый день» фотографии
Елена Кульчицкая и Максим Ермичев проживут «Самый счастливый день» фотографии
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