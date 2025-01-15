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Юра Борисов претендует на премию BAFTA

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Новости кино >>
15 января 2025
Имя Юры Борисова из-за роли в «Аноре» попало в шорт-лист премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Картину Шона Бэйкера также могут наградить за лучший фильм, режиссуру, сценарий, кастинг, монтаж, лучшую женскую роль и восходящую звезду (Майки Мэдисон). Об этом сообщается на сайте премии.

Юра Борисов претендует на премию BAFTA
фото: x.com

Конкуренцию российскому актеру в номинации «Лучший актер второго плана» составят Кирэн КалкинНастоящая боль»), Эдвард НортонБоб Дилан: Никому не известный»), Джереми СтронгУченик. Восхождение Трампа»), Гай ПирсБруталист») и Кларенс Маклин («Синг Синг»).

Церемония награждения назначена на 16 февраля.
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