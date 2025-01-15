Юра Борисов претендует на премию BAFTA

Имя Юры Борисова
из-за роли в «Аноре
» попало в шорт-лист премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Картину Шона Бэйкера
также могут наградить за лучший фильм, режиссуру, сценарий, кастинг, монтаж, лучшую женскую роль и восходящую звезду (Майки Мэдисон
). Об этом сообщается на сайте
премии.
Конкуренцию российскому актеру в номинации «Лучший актер второго плана» составят Кирэн Калкин
(«Настоящая боль
»), Эдвард Нортон
(«Боб Дилан: Никому не известный
»), Джереми Стронг
(«Ученик. Восхождение Трампа
»), Гай Пирс
(«Бруталист
») и Кларенс Маклин («Синг Синг
»).
Церемония награждения назначена на 16 февраля.
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