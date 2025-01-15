Премьера драмы «Аутсорс» с Иваном Янковским состоится 13 февраля

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«Она не успела выбраться»: Дженнифер Гарнер потеряла подругу во время пожара в Калифорнии

Интервью

«Смотреть на идеальных героев неинтересно»: молодые актеры о сериале «Первый раз», пути в профессию и состоянии российского кино

Как они попали в проект, за что любят профессию и о каких ролях мечтают