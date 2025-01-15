Премьера драмы «Аутсорс» с Иваном Янковским состоится 13 февраля

По словам режиссера, «"Аутсорс" — это разговор про "можно и нельзя", про "что такое хорошо и что такое плохо", про то, кто имеет право, а кто нет. В этом проекте нам хотелось поговорить о том, что такое ответственность, что значит брать на себя ответственность за свою жизнь и свои решения. Где начинаются мои желания, а где – навязанные обществом, воспитанием, культурой».
События разворачиваются в середине 90-х в маленьком городе на краю земли. В тюрьме особого назначения ждут своей участи заключенные-смертники. Сотрудники тюрьмы, которые должны приводить приговор в исполнение, тоже находятся «за решеткой» своих проблем. Надзиратель Саша (Эльдар Калимулин) не уверен, что хочет жениться на своей невесте Наташе (Мила Ершова), которая как будто нарочно попадает в неприятную историю перед свадьбой. Тюремный врач Петр (Леонид Тележинский) счастлив в браке, но не может преодолеть патологическую зависимость от секса на стороне и в результате приносит в семью несчастье. У прокурора Андрея (Дмитрий Сумин) нет денег, чтобы удовлетворить растущие потребности красавицы-жены. Неожиданная идея приходит в голову их новому сослуживцу Косте (Иван Янковский). Встретившись с отцом одной из жертв, Костя понимает, что близкие люди готовы дорого заплатить за право убить злодеев собственными руками. Заручившись поддержкой коллег: надзирателей, прокурора и тюремного врача, он начинает продавать убийства смертников. Отдает их на «аутсорс». Но очень скоро выясняется, что деньги и справедливость несовместимы.
ЧитатьЛучшие российские сериалы 2024 года. Выбор критиков «Мой персонаж в процессе съемок далеко отошел от того, каким я его себе представлял исходя из первого прочтения сценария, он стал более объемным. У Кости очень изощренные понятия о свете и тьме. С одной стороны, те речи, которые он произносит о справедливости, можно отнести к светлым. С другой стороны, поступки, которые он совершает по отношению к неудобным ему людям – конечно, темные. И то, как это граничит в нем бок о бок – очень интересно», — поведал о своем герое Иван Янковский.
«Эта история во многом про то, как два мира – преступников и тех, кто их охраняет, – сливаются, перетекают друг в друга, и в какой-то момент мы не можем ответить на вопрос, кто по какую сторону решетки находится», — говорит автор сценария и шоураннер сериала Анна Козлова.
На прошедшем в сентябре 2024 года в Сочи третьем фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» «Аутсорс» победил в категории «Самый ожидаемый сериал года».
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