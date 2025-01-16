Полнометражное аниме «Дракон-горничная госпожи Кобаяси» покажут летом (тизер — разжигает любопытство)

«Дракон-горничная госпожи Кобаяси: Одинокий дракон
» выйдет в японский прокат 27 июля. Полнометражная лента была анонсирована
в сентябре прошлого года, а теперь подоспел меланхоличный тизер от студии Kyoto Animation
(«Чудачества любви не помеха!
», «Кланнад
»). В нем показаны сцены, контрастирующие с комедийным настроением сериала.
Драконесса Тору
, напросившаяся в горничные к офисной служащей Кобаяси
, продолжает работать, причиняя неудобства любимой хозяйке. Она более-менее вписывается в человеческое общество и даже справляется с (некоторыми) обязанностями по дому. Другие сказочные рептилии — Канна
, Кетцалькоатль
, Фафнир
и Эльма
— также наслаждаются местом под солнцем и межвидовым общением. В продолжении захватывающей истории о драконах и людях мирную жизнь Канны нарушает внезапное появление биологического отца.
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Легендарные и необычные драконы в сериалах и кино
Режиссером заявлен Тацуя Исихара
(«Исчезновение Харухи Судзумии
», «Мелочи жизни
»), а дизайнеркой персонажей — Мику Кадоваки
(«Клуб стрельбы из лука
»), которая нарисовала промо-арт
в теплых тонах и с использованием цветных карандашей. На нем Канна, Кобаяси и Тору держатся за руки, что подчеркивает семейные мотивы шоу.
Ключевой дуэт по-прежнему озвучивают Муцуми Тамура
(Таэ Наканосима
из «Кайдзю №8
») и Юки Кувахара
(Нахо Такада из «Истребителя демонов
»). Замена произошла в случае драконихи Илулу
, которая теперь заговорит голосом Сиори Сугиуры
(Корису Морино
из «Становясь волшебницей
»). Прежняя сэйю Томоми Минэути
ушла из профессии под занавес 2022 года. К остальным ролям вернутся:
Канна — Мария Наганава
(Фумио Куга
из «Галактики по соседству
»).
Кетцалькоатль — Минами Такахаси
(Беатрикс Амерхаузер
из «Предсмертного списка зомби
»).
Фафнир — Дайсукэ Оно
(Джотаро Куджо
из «Каменного океана
»).
Эльма — Юки Такада
(Юна Наганава
из «Салатника чудаков
»).
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«Кэйон!!» — душевное аниме Kyoto Animation о школьных подругах
Первый сезон «Дракорничной», основанный на манге Кула Кёсиндзя
(«Я не понимаю, что говорит мой муж
», «Персиковый мальчик с того берега
»), вышел в эфир 11 января 2017-го. Режиссером выступил Ясухиро Такэмото
(«Вайолет Эвергарден
», «Звучи, эуфониум!
»), который погиб 18 июля 2019 года в результате поджога
студии Kyoto Animation.
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