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Полнометражное аниме «Дракон-горничная госпожи Кобаяси» покажут летом (тизер — разжигает любопытство)

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Новости кино >>
16 января 2025
«Дракон-горничная госпожи Кобаяси: Одинокий дракон» выйдет в японский прокат 27 июля. Полнометражная лента была анонсирована в сентябре прошлого года, а теперь подоспел меланхоличный тизер от студии Kyoto AnimationЧудачества любви не помеха!», «Кланнад»). В нем показаны сцены, контрастирующие с комедийным настроением сериала.


Драконесса Тору, напросившаяся в горничные к офисной служащей Кобаяси, продолжает работать, причиняя неудобства любимой хозяйке. Она более-менее вписывается в человеческое общество и даже справляется с (некоторыми) обязанностями по дому. Другие сказочные рептилии — Канна, Кетцалькоатль, Фафнир и Эльма — также наслаждаются местом под солнцем и межвидовым общением. В продолжении захватывающей истории о драконах и людях мирную жизнь Канны нарушает внезапное появление биологического отца.

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Режиссером заявлен Тацуя Исихара ​​(«Исчезновение Харухи Судзумии», «Мелочи жизни»), а дизайнеркой персонажей — Мику КадовакиКлуб стрельбы из лука»), которая нарисовала промо-арт в теплых тонах и с использованием цветных карандашей. На нем Канна, Кобаяси и Тору держатся за руки, что подчеркивает семейные мотивы шоу.

Полнометражное аниме «Дракон-горничная госпожи Кобаяси» покажут летом (тизер — разжигает любопытство)

Ключевой дуэт по-прежнему озвучивают Муцуми Тамура (Таэ Наканосима из «Кайдзю №8») и Юки Кувахара (Нахо Такада из «Истребителя демонов»). Замена произошла в случае драконихи Илулу, которая теперь заговорит голосом Сиори Сугиуры (Корису Морино из «Становясь волшебницей»). Прежняя сэйю Томоми Минэути ушла из профессии под занавес 2022 года. К остальным ролям вернутся:

Канна — Мария Наганава (Фумио Куга из «Галактики по соседству»).
Кетцалькоатль — Минами Такахаси (Беатрикс Амерхаузер из «Предсмертного списка зомби»).
Фафнир — Дайсукэ Оно (Джотаро Куджо из «Каменного океана»).
Эльма — Юки Такада (Юна Наганава из «Салатника чудаков»).

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Первый сезон «Дракорничной», основанный на манге Кула КёсиндзяЯ не понимаю, что говорит мой муж», «Персиковый мальчик с того берега»), вышел в эфир 11 января 2017-го. Режиссером выступил Ясухиро ТакэмотоВайолет Эвергарден», «Звучи, эуфониум!»), который погиб 18 июля 2019 года в результате поджога студии Kyoto Animation.

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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   16.01.2025 - 11:32
Доброе милое аниме про немного волшебства в повседневности.Чего нам так часто хочется при нашей достаточно скучной повседневности, когда работа-дом-работа-дом? Немножечко сказки читать далее>>
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Полнометражное аниме «Дракон-горничная госпожи Кобаяси» покажут летом (тизер — разжигает любопытство) фотографии
Полнометражное аниме «Дракон-горничная госпожи Кобаяси» покажут летом (тизер — разжигает любопытство) фотографии
Полнометражное аниме «Дракон-горничная госпожи Кобаяси» покажут летом (тизер — разжигает любопытство) фотографии
Полнометражное аниме «Дракон-горничная госпожи Кобаяси» покажут летом (тизер — разжигает любопытство) фотографии
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Деконструкция «Планета обезьян»

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