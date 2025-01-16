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Советский педагог Мария Аронова окажется в модной элитной школе

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16 января 2025
Стартовали съемки комедийного проекта «Олдскул» с Марией Ароновой в роли классической «советской училки», которая оказывается в элитной школе с новомодными трендами преподавания. Сериал выйдет на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре START в 2025 году, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Советский педагог Мария Аронова окажется в модной элитной школе
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START

По сюжету Мария Трифонова — настоящая «олдскульная» математичка, последний «Учитель года СССР». На ее уроках дети не то что боятся достать телефон, но даже не дышат без разрешения. Неожиданно для себя героиня оказывается в элитной школе — все ради шанса наладить отношения с единственной внучкой, которую она много лет не видела из-за конфликта с дочерью. В новом для нее мире Мария столкнется с непривычным подходом к обучению: здесь царят свобода, технологии и избалованные дети богатеев. Теперь «советской училке» предстоит привить любовь к математике современному поколению и найти общий язык с самыми близкими людьми.

«Моя героиня — учитель математики, одинокая, фактически, женщина. В силу своего характера она считает возможным влезать на территорию другого, поэтому ее дочь принимает решение прекратить с матерью всякое общение, запретив видеться и с 6-летней внучкой. И вот, спустя 10 лет, мир моей героини переворачивается, когда она встречает внучку уже 16-летней. Меняется мир и меняется она сама, увидев этого прекрасного ребенка. Мне всегда была интересна эта тема, так как у меня разные по возрасту дети: сына я родила в 19 лет, а дочку — в 32 года. И я совершенно другая мама, как с одним ребенком, так и с другим. Когда дочь начала взрослеть, я, в общем-то, занималась тем же, чем занимается моя героиня — пыталась понять, чем увлечены сейчас молодые. Мне кажется, она очень-очень старается "быть в теме", чтобы хотя бы понимать, о чем это поколение разговаривает. Нравится ей это или нет, она с большим интересом и вниманием относится к тому, чем живут ребята сейчас. Для взрослого человека, для человека советского, это огромная работа, чем, собственно, мне эта тетка очень нравится», — рассказывает Мария Аронова.

Вместе с Марией Ароновой в сериале играют Ефим Шифрин, Игорь Хрипунов, Роман Маякин и другие. Режиссером проекта стал Александр ЖигалкинПапины дочки. Новые»). Также к работе над сериалом присоединится Илья СилаевСестры»).
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Мария АроноваАлександр ЖигалкинРоман МаякинИлья СилаевИгорь ХрипуновЕфим Шифрин
фильмы
ОлдскулПапины дочки. НовыеСёстры

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Советский педагог Мария Аронова окажется в модной элитной школе фотографии
Советский педагог Мария Аронова окажется в модной элитной школе фотографии
Советский педагог Мария Аронова окажется в модной элитной школе фотографии
Советский педагог Мария Аронова окажется в модной элитной школе фотографии
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