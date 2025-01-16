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Сергей Марин и Максим Стоянов пойдут по следу новых «Душегубов»

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Новости кино >>
16 января 2025
НТВ и онлайн-кинотеатр Амедиатека приступили к съемкам второго сезона ретро-детектива «Душегубы». В основу сюжета легли истории двух серийных убийц – Николая Джумангалиева и Александра Скрынника, орудовавших в Советском Союзе в 1979-1980 годах. К своей роли следователя по особо важным делам Леонида Ипатьева вернется Сергей Марин. Также в проекте будут задействованы Максим Стоянов, Зоя Бербер, Сергей Епишев, Дарья Урсуляк и другие, сообщает пресс-служба телеканала.

Сергей Марин и Максим Стоянов пойдут по следу новых «Душегубов»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Сюжет перенесет зрителей в 1984 год. На домашней вечеринке Николай Самойлов (Евгений Харитонов) убивает женщину. Гости сразу вызывают милицию, но убийца убегает. Московскому следователю Максиму Ковальскому (Максим Стоянов) удается вычислить его местонахождение: Самойлова арестовывают, а столичный оперативник доказывает, что это и есть тот самый маньяк, которого они искали последние два года и на счету которого уже семь жертв.

«Мне, и как зрителю, и как режиссеру, всегда нравились триллеры и детективы. И, конечно, когда предоставляется шанс поработать в этих жанрах, я стараюсь не упускать его. "Душегубы" – историческое кино, а действие разворачивается во времена моего детства. Первый сезон снимал мой товарищ и талантливый режиссер Давид Ткебучава, и результат мне очень понравился: безукоризненный киноязык, где все на своих местах. Конечно, это дополнительный вызов, который повышает ответственность и усложняет задачу. Но, как говорится, не бывает невыполнимых задач. Тем более замечательный актерский тандем Сергея Марина и Зои Бербер благополучно перекочевал во второй сезон, а в основу сценария легло реальное уголовное расследование. Это автоматически повысило достоверность событий, дало массу пищи для размышлений и наблюдений и в целом задало вектор работы», — говорит режиссер Алексей Быстрицкий.

Действие продолжится в 1989 году. Все это время Самойлов находится в психбольнице и обследуется в институте Сербского в Москве. Известный психиатр Баженов (Сергей Епишев) лечит его лекарством от шизофрении собственного изобретения: он искренне верит в то, что маньяк излечился, и даже готовит его к выписке несмотря на то, что другие врачи против. Во время очередной перевозки из института в психбольницу Самойлову удается сбежать. И почти сразу же в Московской области происходит жуткое происшествие: обычный рабочий завода Гаврилов (Филипп Азаров) получает посылку, в ней – голова женщины с выколотыми глазами, а рядом записка с угрозами дочери Гаврилова и требованием денег. К делу привлекают следователя по особо важным делам Леонида Ипатьева (Сергей Марин). Ипатьев и Ковальский начинают расследование: все указывает на то, что это дело рук Самойлова, но так ли это или же на преступной арене появился новый маньяк?

Сергей Марин и Максим Стоянов пойдут по следу новых «Душегубов»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Сценарий во втором сезоне получился более камерный, добавились семейные отношения, прошлое Ипатьева, которое его настигает. Но это все тот же Ипатьев, со своими принципами и представлениями о справедливости, добре и зле, правда, уже спустя несколько лет после дела о Витебском душителе. Сегодня он со своими коллегами вновь пытается разобраться в жестокой череде убийств. Прототип маньяка из второго сезона реален, о нем и об этом деле снято достаточно много документальных фильмов и репортажей. Я думаю, формат тру-крайм остается актуальным, потому что такие истории будоражат, зритель испытывает пограничные чувства: от удивления, что такое вообще может быть, до благодарности, что все это уже в прошлом и виновные понесли наказание», — отмечает Сергей Марин.

Николай Джумангалиев и Александр Скрынник совершили основное количество преступлений в 1979-1980 годах, отчего возникла версия, что все убийства совершил один Джумангалиев, перемещаясь по Советскому Союзу. Однако, впоследствии было доказано, что он не имел никакого отношения к зверствам Скрынника.

При подготовке к съемкам создатели картины изучили большое количество архивных записей и документальных фильмов с фрагментами допросов Джумангалиева и Скрынника. Сценарий второго сезона во многом повторяют реальные события конца 70-х — начала 80-х годов, однако имена героев, места действий и время повествования изменены. На съемочной площадке работают консультанты, один из них – полковник милиции в отставке.

Сергей Марин и Максим Стоянов пойдут по следу новых «Душегубов»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Николай Джумангалиев известен как первый советский маньяк-каннибал, его еще называли «железным клыком». Он действовал в Казахстане, где насиловал и убивал женщин, пил их кровь и ел тела. На его счету – не менее десяти зверских убийств. Он был признан невменяемым и отправлен на лечение в психиатрическую больницу, откуда сбежал после восьми лет пребывания. Сразу после побега в окрестностях Кишинева начали находить обезображенные тела женщин. Тогда в столице Молдавской ССР орудовал Александр Скрынник: он, мечтавший о большой и чистой любви, завидовал своему товарищу, который пользовался популярностью у женщин. Когда зависть к другу и ненависть к женщинам переполнили его, Скрынник начал убивать девушек и расчленять их тела, а части тел отправлять своему товарищу с угрозами. В итоге советским следователям удалось поймать обоих маньяков: Скрынника арестовали и приговорили к смертной казни, а Джумангалиева вновь поместили в психиатрическую клинику.
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