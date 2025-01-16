Не стало Дэвида Линча

В начале августа 2024 года Дэвид Линч рассказал, что страдает от эмфиземы легких из-за длительного курения.
Будущий создатель «Головы-ластика» и «Человека-слона» родился 20 января 1946 года в Миссуле (штат Монтана) в семье ученого, работавшего в министерстве сельского хозяйства США. Свой творческий путь Линч начинал как художник. В 1963 году он поступил в Коркоранскую школу искусств в Вашингтоне; на формировании его художественных взглядов заметный отпечаток наложило увлечение творчеством австрийского художника-экспрессиониста Оскара Кокошки. В начале 1966 года Дэвид перебрался в Филадельфию, где начал заниматься в Пенсильванской академии изящных искусств.
В 1967-м Дэвид Линч впервые попробовал себя в кинематографе: снял 1-минутный мультфильм «Шестеро заболевают» и на 16-миллиметровой пленке полуигровой-полуанимационный «Алфавит». Затем через три года Дэвид создал анимационную картину «Бабушка».
фото: Newrepublic.com
В 1972 году начинающий режиссер приступил к работе над своей первой полнометражной картиной, получившей название «Голова-ластик». Фильм вышел лишь спустя 5 лет и сразу сделал Линча культовой фигурой. На него обратил внимание комедиограф Мeл Брукс и предложил ему снять у него на студии «Человека-слона». Эта работа прибавила значительности Линчу, поскольку удостоилась номинаций на премию «Оскар» за режиссуру и фильм, получила главный приз фестиваля фантастического кино в Авориазе и «Сезар» за лучший иностранный фильм.
Среди режиссерских работ Линча есть как признанные шедевры вроде «Синего бархата» или «Диких сердцем» (за эту ленту он получил Золотую пальмовую ветвь на Каннском фестивале), так и не сразу принятые картины в духе «Дюны», которая впоследствии также приобрела культовый статус, поскольку даже в экранизации знаменитого фантастического романа Фрэнка Хэрберта присутствует неизгладимый линчевский почерк.
В 1990 году сериал «Твин Пикс», придуманный Линчем вместе с Марком Фростом, превратился в культурный феномен. Его влияние до сих пор остро ощущается в пространстве кино, литературы и музыки (именно «Твин Пикс» породил моду на издание альбомов с саундтреками популярных фильмов). В 2017 году начался показ третьего сезона, в создании которого Линч также принимал непосредственное участие.
Дэвид Линч является лауреатом премии «Оскар» и обладателем «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за выдающиеся заслуги в кинематографе.
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