«Анора», «Бруталист» и «Субстанция» номинированы на премию Гильдии продюсеров Америки

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Сергей Марин и Максим Стоянов пойдут по следу новых «Душегубов»

Интервью

«Все против, а вы любите»: молодые актеры фильма «Четыре четверти» о своем творческом пути, съемках фильма и российском кино

Петр Безменов, Анастасия Ермошина, Артем Руднев и Денис Косиков в истории о первой любви