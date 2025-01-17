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«Анора», «Бруталист» и «Субстанция» номинированы на премию Гильдии продюсеров Америки

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Новости кино >>
17 января 2025
Гильдия продюсеров Америки (PGA) опубликовала список номинантов 36-й ежегодной премии. Лауреаты данной награды впоследствии часто побеждают на вручении «Оскара» в категории «лучший фильм».

Среди фильмов на победу могут рассчитывать «Анора», «Боб Дилан: Никому не известный», «Бруталист», «Дюна 2», «Злая: Сказка о ведьме Запада», «Конклав», «Настоящая боль», «Сентябрь 5», «Субстанция» и «Эмилия Перес».


На звание лучшего мультфильма претендуют «Поток», «Головоломка 2», «Моана 2», «Уоллес и Громит: самая дикая месть» и «Дикий робот». В телевизионную секцию включены сериалы «Дипломат», «Cегун», «Медленные лошади», «Фоллаут», «Начальная школа "Эбботт"», «Медведь», «Хитрости», «Убийства в одном здании», «Олененок», «Рипли», «Пингвин», «Настоящий детектив», «Вражда» и другие шоу.

Церемония награждения назначена на 8 февраля.
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