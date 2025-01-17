«Анора», «Бруталист» и «Субстанция» номинированы на премию Гильдии продюсеров Америки

Новости кино
Начались съемки второго сезона ретро-детектива
Интервью
Петр Безменов, Анастасия Ермошина, Артем Руднев и Денис Косиков в истории о первой любви
Спутник телезрителя
14 января, 23:30, РЕН ТВ
Спутник телезрителя
16 января, 13:00, viju TV1000 русское
Лайфстайл
Фотографию актёра убрали из фойе театра
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Жена Тома Круза, любовница Энтони Хопкинса, жертва Александра Скарскарда
Лайфстайл
14 января в Москве состоялись похороны артистки
Спутник телезрителя
В ночь с 15 на 16 января, 00:50, Наше новое кино
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