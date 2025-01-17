Ольга Зайцева и Даниил Воробьев расскажут про «Секс в СССР»

Завершились съемки неигрового фильма «Секс в СССР», в котором истории настоящих людей об интимной жизни в СССР соединены с рассуждениями экспертов о том, как россияне относятся к сексу сейчас. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра KION, лента, соединяющая историческое повествование с художественным, находится на стадии постпродакшена. Документальные истории из жизни советских людей дополняет игровая линия.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion
Документальная часть состоит из откровенных рассказов очевидцев: бывшего участкового, работавшего с «ночными бабочками», советской проститутки и сотрудницы общепита, за чьей спиной более ста романтических историй. Эти истории переплетаются с аналитикой экспертов — историка Льва Лурье, социолога Елены Здравомысловой и секс-блогера Арины Холиной, которые помогают зрителю лучше понять, как наследие советской эпохи отражается на нашей интимной жизни.
Особенностью фильма стали игровые эпизоды, где Ольга Зайцева погружается в образы героинь разных эпох, а Даниил Воробьев в роли ведущего и проводника из настоящего с интересом наблюдает за ее перевоплощениями. «Наш проект документальный, но у него игровая структура. И моим главным партнером, помимо прекрасной Ольги Зайцевой, является камера. У фильма мощнейшая социальная миссия – это укрепление семьи, развитие духовных ценностей, свежий взгляд на проблемы современного общества, например, киберодиночество и неспособность проявлять свои чувства в реальности. Кроме того, это супердинамичный экскурс в прошлое нашей страны. Я лично в ходе работы над фильмом понял, что секс в СССР был», — говорит Даниил Воробьев.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion
«Стать частью проекта мне предложила продюсер Ангелина Ашман. Когда она рассказала о концепции, а также о том, что моим партнером по фильму будет Даниил Воробьев, у меня не осталось сомнений. У нас сложился потрясающий тандем. KION сегодня выпускает самые сильные документальные проекты - например, про Сахарова, Пелевина, Арбенину. А в нашем проекте очень интересное совмещение non-scripted и художественного кино. Например, у меня в фильме шесть абсолютно разных образов. Конечно, у проекта есть социальная миссия. Когда в СССР якобы говорили, что секса в нем нет, но потом рождались дети, значит была любовь. А там, где есть любовь, есть и секс», — считает Ольга Зайцева.
Фильм Никиты Кононова «Секс в СССР» попытается понять нас сегодняшних через призму прошлого, исследуя интимное и общественное без стеснения и предвзятости. Премьера ожидается в 2025 году.
обсуждение >>