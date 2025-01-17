Не стало британской актрисы Джоан Плоурайт

В возрасте 95 лет не стало вдовы Лоуренса Оливье
, двукратного лауреата кинопремии «Золотой глобус» Джоан Плоурайт
. Печальную новость сообщил телеканал Sky News
со ссылкой на заявление семьи популярной британской актрисы.
«С большой грустью семья дамы Джоан Плаурайт, леди Оливье, сообщает вам, что она мирно скончалась 16 января 2025 года в окружении своей семьи в Денвилл-холле в славном возрасте 95 лет. Она наслаждалась долгой и яркой карьерой в театре, кино и на телевидении в течение семи десятилетий до того, пока потеря зрения не вынудила ее уйти на пенсию. Последние десять лет ее жизни в Сассексе были наполнены постоянными визитами друзей и членов семьи, сопровождавшимися смехом и приятными воспоминаниями», —
говорится в сообщении.
Джоан Энн Плоурайт
родилась 28 октября 1929 года в Бригге, Линдси, графство Северный Линкольншир. Отец актрисы Уильям Эрнест Плоурайт был известным журналистом и редактором газеты. Получила образование в женской школе Скунхорпт. Актерское мастерство изучала в Бристольской школе театра Олд Вик. На театральной сцене дебютировала в 1951-м. С 1954-го — актриса лондонских театров. С 1956-го вошла в состав театральной труппы «Инглиш Стейдж». Прославилась как талантливая театральная актриса. Играла в пьесах классического и современного репертуара. В 1961-м вышла замуж за великого английского актера Лоуренса Оливье, с которым прожила почти 30 лет, вплоть до его смерти в 1989-м. За театральную работу в бродвейском спектакле «Вкус меда» удостоена премии «Тони».
На ТВ с 1954-го. Первой ролью в кино стал небольшой эпизод в фильме «Моби Дик
». В 1963-м сыграла Соню в «Дяде Ване
», а в 1970-м — Машу в «Трех сестрах». Снималась как в Голливуде, так и в европейском кино. Среди актерских достижений — мисс Фишер в «Колдовском апреле
», Ольга в мини-сериале «Сталин
» и Мэри Валлэйс в «Чае с Муссолини
». Запомнилась также по ролям в картинах «Отсчет утопленников
», «Деннис-мучитель
», «Последний киногерой
», «Алая буква
», «101 Далматинец
», «Джейн Эйр
» и «Каллас навсегда
». За свою долгую жизнь успела сыграть в 77 фильмах и сериалах.
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