Алиса и Русалочка заходят в бар, а у пивных банок — ДжоДжо-дизайн: главные новости аниме за неделю

Продолжение «Дорохэдоро
», новый взгляд на «Алису в стране чудес
» и много любви: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о полнометражной
«Дракон-горничной госпожи Кобаяси
» или о сериале
с феноменальным названием «Хотя я всего лишь аристократ с лишним весом, но, обретя воспоминания о своей прошлой жизни, я смогу вырастить младшего брата
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 Второй сезон «Дорохэдоро
» обзавелся тизер-постером
: обещают, что Кайман
и Никайдо
вернутся в этом году.
🔘 У «Девушки на час
» всё более прозрачно: четвертый сезон ромкома выйдет в июле (фанаты пока тоже довольствуются постером
).
🔘 Toei Animation
(«Трапеция
», «Кэнди-Кэнди
») пока не стала продлевать «Плач девичьей группы
» на второй сезон — вместо этого в кинотеатры скоро завезут две полнометражные компиляции.
🔘 Bandai Namco
дала послушать эндинг «Ультрамаринового астероида
» — третьего из семи
фильмов космической саги «Ямато навсегда: Мятежник 3199
». Композицию Eureka
написала TRUE
и недавно даже исполнила на концерте:
🔘 Очередное пополнение в экипаже игрового «Ван-Писа
»: Софиа Энн Карузо
(«Зло
») воплотит Мисс Голденвик, Марк Пенвилл
(«Воин
») сыграет Чесса, а роль Куромаримо досталась Антону Дэвиду Джефте
(«Доминион
»).
🔘 Дораэмон для всех: позавчера видеоигра Doraemon Dorayaki Shop Story
вышла на Xbox
(сразу для Series X и S). Ранее симулятор появился на PC
и Nintendo Switch
.
🔘 Другая горько-сладкая новость, связанная с безухим робокотом: на прошедшей церемонии награждения Премии японской академии также вручали Специальный приз председателя жюри, который достается почившим деятелям искусств. Награду за заслуги получили сэйю Норико Охара
(Оюки из «Несносных пришельцев
», титульный «Конан — мальчик из будущего
») и Нобуё Ояма
, отдавшая лучшие годы жизни роли Дораэмона.
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«Дорохэдоро» — сюрреальное городское фэнтези, где все заходят не в ту дверь
Фейерверк воспоминаний
«Новый рассвет
» (Hanarokushou ga Akeru Hi ni) наступит уже в этом году, а пока франко-японский мультфильм радует первым ярким трейлером. Художник и аниматор Ёситоси Синомия
, работавший с Макото Синкаем
(«Твое имя
») и Сунао Катабути
(«В этом уголке мира
»), объявил
о режиссерском дебюте в апреле 2024-го. Он же написал оригинальный сценарий и выступил продюсером. Производством занимаются студии Outrigger
, Asmik Ace
(«Темный дворецкий: Глава о цирке
», «Принцесса медуз
») и Miyu Productions
(«Кот-призрак Андзу
», «Крысеныш Дзирокити
»).
Старинный завод фейерверков «Обито», просуществовавший уже 330 лет, должны снести в рамках плана по реконструкции города. Живущий в заброшенной фабричной мастерской Кэйтаро Татэваки последние четыре года пытается закончить работу над фантастическим фейерверком «Сюхари», который когда-то придумал и не успел реализовать его пропавший отец. В этот трудный период его поддерживает подруга детства Каору Сикимори, вернувшаяся из Токио. Вместе они решают разгадать тайну утраченного салюта и разрабатывают смелый план по спасению фабрики и сохранению её наследия. Главные роли исполняют киноактеры Рику Хагивара
(«Любовь — как букет цветов
») и Котонэ Фурукава
(«Случайность и догадка
»), впервые пробующие себя в озвучивании анимационных персонажей.
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«Дзирокити по прозвищу Крыса» — необычное аниме в стилистике немого кино
Для любви все звери равны
Осенью на малые экраны выйдет сериал «Пересечение стен любви с тобой
», основанный на сёдзё
-манге Тихиро Юдзуки
. Романтическое фэнтези публикуется с мая 2021 года и уже успело завоевать популярность: тираж — более 1,2 миллиона экземпляров, а также 53 миллиона просмотров в приложении для девушек Manga Mee
(издательство Shueisha
). Больше информации обещают на выставке AnimeJapan 2025
, которая пройдет 22 и 23 марта.
Когда старшеклассница Мари Асака сталкивается с другим опоздавшим учеником, она с удивлением осознает, что это — звероюноша. Пушистоголовый Цунагу Хидака перевелся в её школу по специальной программе. Хотя сосуществование антропоморфных животных и людей стало обычным делом, предрассудков всё еще хватает. Поначалу девушка опасается необычного одноклассника, но вскоре её привлекают его искренность и нежное обаяние. Роль Мари досталась Манаке Ивами
(Аканэ Курокава
из «Звездного дитя
»), а Цунагу озвучит Такуя Эгути
(Штольц из «Фрирен
»).
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Любовь и предрассудки в антропоморфном мире «Выдающихся зверей»
Офисный планктон дуреет от этой принцессы
Уже летом нас ждет еще одна история о большой и чистой межвидовой любви: Studio 4°C
(«Железобетон
», «Жар-птица: Цветок Эдема
») анонсировала оригинальное (без первоисточника) аниме под названием ЧаО
(ChaO), над которым тайно работала в течение последних семи лет. Фильм полностью нарисован вручную и включает более 100 000 иллюстраций.
Обычный офисный работник Стивен неожиданно получает предложение руки и сердца от ЧаО — принцессы-русалки. Режиссером выступает Ясухиро Аоки
, трудившийся над проектами «Бэтмен: Рыцарь Готэма
» и «Психопаспорт
», а за дизайн персонажей и анимацию отвечает Хирокадзу Кодзима
, известный по «Наруто
» и «Гуррен-Лаганну
». В отличие от традиционного изображения русалок, здесь морские девы будут больше похожи на рыб, чем на людей.
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«Пузырь» — современная версия «Русалочки» в заброшенном Токио
Всё чудесатее и чудесатее!
29 августа в Японии состоится премьера фильма под названием «Алиса в Стране чудес: Погружение в Страну чудес
» (Fushigi no Kuni de Alice to: Dive in Wonderland). Завораживающий трейлер выполнен в стиле книги-панорамы, на страницах которой встречаются знакомые элементы классической сказки: Королева Червей, красные розы, часы Белого Кролика, этикетка «съешь меня». Производством аниме, вдохновленного (не)детским романом Льюиса Кэрролла
занимается студия P.A. WORKS
(«Долой безделье
», «Иная
»).
Как говаривал Чеширский кот: «Любое приключение должно с чего-либо начаться
». Для современной девушки Лизы это удивительная встреча с Алисой Лидделл в Стране Чудес. Ответственные за проект режиссер Тосия Синохара
и сценаристка Юко Какихара
ранее уже вместе работали над «Акватопом белого песка
» и «Из завтрашнего дня разноцветного мира
». Лизу озвучивает Нанока Хара
(та самая
«Судзумэ, закрывающая двери
»), а сэйю Алисы — Майка Пью
(роль второго плана в «Клетках за работой
»). Хотя «Алиса» уже была адаптирована
студией Nippon Animation
(«Энн из Зелёных Крыш
», «Синий оркестр
»), это первое аниме по мотивам Кэролла в полнометражном формате.
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«Одинокий замок в Зазеркалье» — аниме по бестселлеру, вдохновленному другой историей Алисы
Адский рай
В конце года ожидается аниме-адаптация душераздирающей манги Кадзуёси Такэды
«Пелелиу: Райская Герника
». Производством занимаются студии Shin-Ei Animation
(«Опасность в моем сердце
», «Сведенные кукушкой
») и Fugaku
(«Собачий сигнал
», «Спираль
»). Премьера драмы, приуроченной к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, состоится 5 декабря.
Райский Пелелиу относится к государству Палау, расположенному в южной части Тихого океана. В сентябре 1944 года этот живописный остров стал ареной жестокой битвы
, продолжавшейся 70 дней. В ходе нее погибли более 20 000 японских и американских солдат. История сосредоточена на ужасах войны и переживаниях бойца Тамару, который мечтает вернуться домой, чтобы стать мангакой. Режиссер проекта — Горо Кудзи
(«Ворона в гареме
», «Раб спецотряда демонического города
»), а Такэда-сан написал сценарий совместно с Дзюндзи Нисимурой
(«Люпен III: Женщина по имени Фудзико Минэ
», «Азбука цветов
»).
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«Мальчик и птица» — оскароносное аниме Хаяо Миядзаки, действие которого разворачивается во время Второй мировой
Бонус
: Хирохико Араки
разработал дизайн банок для пива Yebisu
, которое уважает Мисато
из «Евангелиона
» (а вы думали отсылка только к «ДжоДжо
»!?).
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