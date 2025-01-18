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Кевину Костнеру исполнилось 70 лет

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Новости кино >>
18 января 2025
Сегодня, 18 января, исполнилось 70 лет популярному американскому актеру, режиссеру, продюсеру, сценаристу, фотомодели и певцу Кевину Костнеру.

Кевину Костнеру исполнилось 70 лет
фото: кадр из фильма «Танцующий с волками»

Кевин Майкл Костнер родился 18 января 1955 года в Линвуде на окраине Лос-Анджелеса, вырос в соседнем Комптоне. В семье Уильяма и Шарон Костнер с ирландскими, шотландскими и немецкими корнями он был третьим ребенком. Мать работала в Департаменте здравоохранения, а отец — сначала в жилищно-коммунальной сфере, затем судьей в бейсбольной лиге. Кевин в юности состоял в Малой Бейсбольной Лиге и мечтал стать профессиональным игроком. Изучал маркетинг в университете Фуллертона в Калифорнии, там же увлекся театром. В 1978-м женился на подруге детства Синди Сильве, из-за чего ему пришлось подрабатывать на разных работах. Он водил грузовик, работал экскурсоводом и подрабатывал на рыболовецком судне. В те же годы вступил в «Общество актеров», где начал с изучения основ актерской профессии, затем попробовал свои силы в режиссуре, возглавив одну из театральных студий в Лос-Анджелесе.

В кино дебютировал еще в 1974-м, приняв участие в «Диком пляже» Ричарда Брандера. Релиз ленты состоялся лишь в 1981-м, но ее мало кто заметил. Когда Костнер прославился, то студия Troma приобрела права на показ этого неудачного фильма и выпустила его в повторный прокат, сосредоточив внимание на имени актера. Широкая публика обратила на него внимание в 1985-м, когда на экраны вышел вестерн Лоуренса Кэздана «Сильверадо», однако популярность к нему пришла лишь спустя два года после того, как зрители посмотрели криминальную драму Брайана Де Пальмы «Неприкасаемые» и триллер Роджера Доналдсона «Выхода нет», где он сыграл главные роли. За ними последовали спортивная мелодрама «Дархэмские быки», мистическая драма «Поле мечты» и триллер Тони Скотта «Месть». Его режиссерский дебют «Танцующий с волками» стал гордостью национального кино, был удостоен семи «Оскаров» и принес своему автору мировую известность.

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В 90-е актер ворвался с политическим триллером Оливера Стоуна «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе» и приключенческой лентой «Робин Гуд: Принц воров». В 1992-м составил компанию Уитни Хьюстон в знаменитом романтическом триллере «Телохранитель», а в 1993-м поработал с Клинтом Иствудом в выдающейся криминальной драме «Совершенный мир». Затем в его жизни наступила черная полоса. Он развелся с женой, картины «Уайатт Эрп», «Война» и «Водный мир» провалились в прокате, а его экранизация постапокалиптического романа Дэвида Брина «Почтальон» получила аж пять «Золотых малин». Многие последующие работы не достигли такого же успеха, как его первые картины, и лишь в 2018-м к мастеру вернулась былая слава — после выхода сериала Тейлора Шеридана «Йеллоустоун».

На счету звезды около 70 ролей в кино и на телевидении. Сотрудничал с Роном ХовардомНочная смена»), Джоном БэдэмомАмериканские молнии»), Сэмом Рэйми («Ради любви к игре»), Робом РайнеромХодят слухи...»), Эндрю ДэвисомСпасатель»), Заком СнайдеромЧеловек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Лига справедливости Зака Снайдера»), Айвеном РайтменомДень драфта»), Кеннетом БранаДжек Райан: Теория хаоса») и МакДжиТри дня на убийство»). Среди других заметных фильмов и сериалов с его участием — «Фрэнсис», «Фанданго», «Удивительные истории», «Послание в бутылке», «3000 миль до Грейслэнда», «Стрекоза», «Кто Вы, мистер Брукс?», «Хэтфилды и Маккои», «Преступник», «Скрытые фигуры», «Большая игра» и «В погоне за Бонни и Клайдом». Поставил также вестерны «Открытый простор» и «Горизонты».

Кевину Костнеру исполнилось 70 лет
фото: кадр из фильма «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе»

Удостоен звезды на голливудской «Аллее славы». Лауреат 67 наград, включая два «Оскара», три «Золотых глобуса», «Сезар», «Эмми» и приз фестиваляй в Берлине. Его дети Энни, Лили, Джо и Хейс пошли по стопам отца и снимались в его фильмах. Выступает в качестве солиста рок-кантри группы Kevin Costner and Modern West.
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№ 1
Андрей (Омск)   18.01.2025 - 14:51
Лучше Йеллоустоуна и Горизонтов фильмов нет. Огромное количество на 6-7 звезд. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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