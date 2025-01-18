Кевину Костнеру исполнилось 70 лет

Сегодня, 18 января, исполнилось 70 лет популярному американскому актеру, режиссеру, продюсеру, сценаристу, фотомодели и певцу Кевину Костнеру.
фото: кадр из фильма «Танцующий с волками»
Кевин Майкл Костнер родился 18 января 1955 года в Линвуде на окраине Лос-Анджелеса, вырос в соседнем Комптоне. В семье Уильяма и Шарон Костнер с ирландскими, шотландскими и немецкими корнями он был третьим ребенком. Мать работала в Департаменте здравоохранения, а отец — сначала в жилищно-коммунальной сфере, затем судьей в бейсбольной лиге. Кевин в юности состоял в Малой Бейсбольной Лиге и мечтал стать профессиональным игроком. Изучал маркетинг в университете Фуллертона в Калифорнии, там же увлекся театром. В 1978-м женился на подруге детства Синди Сильве, из-за чего ему пришлось подрабатывать на разных работах. Он водил грузовик, работал экскурсоводом и подрабатывал на рыболовецком судне. В те же годы вступил в «Общество актеров», где начал с изучения основ актерской профессии, затем попробовал свои силы в режиссуре, возглавив одну из театральных студий в Лос-Анджелесе.
В кино дебютировал еще в 1974-м, приняв участие в «Диком пляже» Ричарда Брандера. Релиз ленты состоялся лишь в 1981-м, но ее мало кто заметил. Когда Костнер прославился, то студия Troma приобрела права на показ этого неудачного фильма и выпустила его в повторный прокат, сосредоточив внимание на имени актера. Широкая публика обратила на него внимание в 1985-м, когда на экраны вышел вестерн Лоуренса Кэздана «Сильверадо», однако популярность к нему пришла лишь спустя два года после того, как зрители посмотрели криминальную драму Брайана Де Пальмы «Неприкасаемые» и триллер Роджера Доналдсона «Выхода нет», где он сыграл главные роли. За ними последовали спортивная мелодрама «Дархэмские быки», мистическая драма «Поле мечты» и триллер Тони Скотта «Месть». Его режиссерский дебют «Танцующий с волками» стал гордостью национального кино, был удостоен семи «Оскаров» и принес своему автору мировую известность.
фото: кадр из фильма «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе»
Удостоен звезды на голливудской «Аллее славы». Лауреат 67 наград, включая два «Оскара», три «Золотых глобуса», «Сезар», «Эмми» и приз фестиваляй в Берлине. Его дети Энни, Лили, Джо и Хейс пошли по стопам отца и снимались в его фильмах. Выступает в качестве солиста рок-кантри группы Kevin Costner and Modern West.
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