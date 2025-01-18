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Новый «Волшебник Изумрудного города» собрал три миллиарда рублей

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Новости кино >>
18 января 2025
«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» Игоря Волошина заработал в прокате свыше трех миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС.

Новый «Волшебник Изумрудного города» собрал три миллиарда рублей
фото: ЕАИС

Сказке, вышедшей на большие экраны 1 января, удалось покорить данный рубеж за 18 дней проката. В истории российского кино это пятый отечественный фильм, достигший заветной отметки. Ранее три миллиарда удалось собрать лентам «Чебурашка», «Бременские музыканты» и обеим частям «Холопа».

Второй миллиардер 2025 года «Финист. Первый богатырь» на текущий момент заработал 2,3 млрд рублей, а «Елки 11» — 1,1 млрд. Прокат всех трех картин продолжается.
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№ 1
Андрей (Омск)   18.01.2025 - 15:10
Где-то начали потеть ладошки у Чебурашки. читать далее>>
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