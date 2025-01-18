Новый «Волшебник Изумрудного города» собрал три миллиарда рублей

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича
» Игоря Волошина
заработал в прокате свыше трех миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС
.
Сказке, вышедшей на большие экраны 1 января, удалось покорить данный рубеж за 18 дней проката. В истории российского кино это пятый отечественный фильм, достигший заветной отметки. Ранее три миллиарда удалось собрать лентам «Чебурашка
», «Бременские музыканты
» и обеим частям «Холопа
».
Второй миллиардер 2025 года «Финист. Первый богатырь
» на текущий момент заработал 2,3 млрд рублей, а «Елки 11
» — 1,1 млрд. Прокат всех трех картин продолжается.
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