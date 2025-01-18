Найден актер на роль мужа Сидни Прескотт в седьмом «Крике»

Джоэл Макхэйл
в седьмой части популярной слэшер-серии «Крик
» воплотит образ мужа Сидни Прескотт по имени Марк Эванс. Ранее предполагалось, что супругом главной героини станет детектив Марк Кинкейд (Патрик Демпси
) из «Крика 3
», уточняет Deadline
.
Нив Кэмпбелл
вернется к роли Сидни Прескотт, а ее дочерью предстанет Изабель Мэй
. Журналистку Гейл Уэзерс вновь сыграет Кортни Кокс
. Компанию звездам хоррор-серии также составят Маккенна Грейс
, Мэйсон Гудинг
, Джасмин Савой Браун
, Аса Герман
, Анна Кэмп
, Сэм Рехнер и Селесте О'Коннор.
Режиссерское кресло будущей картины занял сам автор «Крика» Кевин Уильямсон
, сотрудничавший с Уэсом Крэйвеном
на съемках многих частей. За сценарий отвечает Гай Бьюсик
. Съемки хоррора проходят в Атланте. Релиз намечен на 27 февраля 2026 года.
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