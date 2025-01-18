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Найден актер на роль мужа Сидни Прескотт в седьмом «Крике»

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Новости кино >>
18 января 2025
Джоэл Макхэйл в седьмой части популярной слэшер-серии «Крик» воплотит образ мужа Сидни Прескотт по имени Марк Эванс. Ранее предполагалось, что супругом главной героини станет детектив Марк Кинкейд (Патрик Демпси) из «Крика 3», уточняет Deadline.

Найден актер на роль мужа Сидни Прескотт в седьмом «Крике»
фото: ew.com

Нив Кэмпбелл вернется к роли Сидни Прескотт, а ее дочерью предстанет Изабель Мэй. Журналистку Гейл Уэзерс вновь сыграет Кортни Кокс. Компанию звездам хоррор-серии также составят Маккенна Грейс, Мэйсон Гудинг, Джасмин Савой Браун, Аса Герман, Анна Кэмп, Сэм Рехнер и Селесте О'Коннор.

Режиссерское кресло будущей картины занял сам автор «Крика» Кевин Уильямсон, сотрудничавший с Уэсом Крэйвеном на съемках многих частей. За сценарий отвечает Гай Бьюсик. Съемки хоррора проходят в Атланте. Релиз намечен на 27 февраля 2026 года.
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№ 1
Мария_2191   18.01.2025 - 18:04
Долго ж ещё ждать(( НО лучше бы взяли Марка Кинкейда, он как то более гармонично смотрится с главной героиней, чем Макхэйл. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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