«Чайную чашку» разбили после первого сезона

Стриминговый сервис Peacock отказался продлевать «Чайную чашку» на второй сезон, сообщает Variety.
фото: кадр из сериала «Чайная чашка»
По сюжету восьмисерийной адаптации романа Роберта Маккаммона «Кусака / Стингер» многие мечтают побыстрее покинуть некое место, потому что живут в окружении опасности и преступности. Жители живут в постоянном напряжении и конфликте между собой. Неожиданно появляется таинственный охотник, который выслеживает какого-то «хранителя». Все должны забыть о своих разногласиях и объединиться перед лицом смертельной угрозы, чтобы выстоять.
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