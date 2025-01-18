«Чайную чашку» разбили после первого сезона

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Найден актер на роль мужа Сидни Прескотт в седьмом «Крике»

В истории российского кино это пятый отечественный фильм, достигший заветной отметки в прокате

18 января

Алиса и Русалочка заходят в бар, а у пивных банок — ДжоДжо-дизайн: главные новости аниме за неделю

Возвращение «Дорохэдоро», любовные страсти на любой вкус, военные драмы на земле и в космосе