«Хроники Нарнии» Греты Гервиг выйдут в кинопрокат

Netflix выпустит «Хроники Нарнии
» Греты Гервиг
в американский прокат. Согласно порталу Puck News
, релиз намечен на 26 ноября 2026 года, а на Рождество лента станет доступна на стриминге.
Картина выйдет в формате IMAX в 1000 кинотеатрах. Для потокового сервиса, радевшего за экслюзивные показы кинолент на своей площадке, это будет первый опыт на кинопрокатном поприще. И все благодаря Гервиг, боровшейся со стриминговым «Голиафом» за право показать ленту на большом экране. Эта победа может послужить сигналом для остальных кинематографистов, работающих с онлайн-платформами, поскольку теперь у них есть наглядный пример выпуска в кинопрокат стримингового фильма.
Читать
Гарри Поттер и страна чудес – лучшие киносказки XXI века
Об актерском составе и о том, какая именно книга К.С. Льюиса получит адаптацию, информации пока нет. Съемки планируют начать летом 2025-го.
Для «Нарнии
» это будет уже третья экранизация. Первая трилогия появилась на свет в 80-е, а вторая — в нулевые.
обсуждение >>