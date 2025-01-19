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«Хроники Нарнии» Греты Гервиг выйдут в кинопрокат

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19 января 2025
Netflix выпустит «Хроники Нарнии» Греты Гервиг в американский прокат. Согласно порталу Puck News, релиз намечен на 26 ноября 2026 года, а на Рождество лента станет доступна на стриминге.


Картина выйдет в формате IMAX в 1000 кинотеатрах. Для потокового сервиса, радевшего за экслюзивные показы кинолент на своей площадке, это будет первый опыт на кинопрокатном поприще. И все благодаря Гервиг, боровшейся со стриминговым «Голиафом» за право показать ленту на большом экране. Эта победа может послужить сигналом для остальных кинематографистов, работающих с онлайн-платформами, поскольку теперь у них есть наглядный пример выпуска в кинопрокат стримингового фильма.

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Об актерском составе и о том, какая именно книга К.С. Льюиса получит адаптацию, информации пока нет. Съемки планируют начать летом 2025-го.

Для «Нарнии» это будет уже третья экранизация. Первая трилогия появилась на свет в 80-е, а вторая — в нулевые.
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