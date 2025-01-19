«Хроники Нарнии» Греты Гервиг выйдут в кинопрокат

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«Звёздный разум»: Космос нас не любит

«Мастер и Маргарита»: Силы зла, и где они обитают

«Знаешь, мама, где я был?»: Картинки из чужого прошлого

А также втянул в разбирательства Тейлор Свифт

Джастин Бальдони подал иск против Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса на сумму 400 миллионов долларов

Сергей Марин и Максим Стоянов пойдут по следу новых «Душегубов»

Спутник телезрителя

Я не договорил: как «Треугольник печали» выиграл в Каннах, рассказывая о российских деньгах и навозе

В ночь с 18 на 19 января, 00:15, Первый канал