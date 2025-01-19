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Джек Блэк, Пол Радд и Тэнди Ньютон встретятся с «Анакондой»

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Новости кино >>
19 января 2025
Джек Блэк, Пол Радд, Тэнди Ньютон, Стив Зан, Селтон Мелло и Айони Скай получили роли в комедийном ремейке популярного хоррора 90-х «Анаконда», уверяет THR.

Джек Блэк, Пол Радд и Тэнди Ньютон встретятся с «Анакондой»
фото: x.com

Зрителям расскажут про группу друзей, переживающих кризис среднего возраста, которые решили переснять свой любимый фильм молодости. Они отправляются в тропический лес, где их, разумеется, ожидает встреча со стихийными бедствиями, гигантскими змеями и жестокими преступниками.

Блэку достался образ бывшего режиссера, которому надоела работа свадебного оператора. Радд предстанет в качестве актера, осознавшего после съемок в полицейском сериале, что его голливудские мечты ускользают от него все дальше и дальше. Ньютон и Зан сыграют друзей главных героев, присоединившихся к их злоключениям, Скай — супругу персонажа Блэка, а Мелу — бразильского укротителя животных.

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Ленту ставит создатель комедии «Невыносимая тяжесть огромного таланта» Том Гормикэн, написавший сценарий совместно с Кевином Эттеном. Съемки уже проходят в Австралии, релиз состоится 25 декабря наступившего года.

По сюжету оригинала Луиса Льосы, вышедшего в 1997-м, ученый Стивен Кейл и девушка-фотограф Терри Флорес отправляются в самый центр таинственных джунглей Амазонки, чтобы отыскать затерянные там таинственные индейские племена. Во время пути они спасают человека по имени Пол Сарон, лодка которого потерпела аварию. Тот предлагает свою помощь в поисках племен. Исследователи не предполагают, что их новый проводник — охотник на змей, одержимый идеей отыскать гигантскую анаконду. В фильме снялись Дженнифер Лопес, Айс Кьюб, Джон Войт, Кари Вурер, Дэнни Трэхо, Оуэн Уилсон, Джонатан Хайд и Эрик Штольц.
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Джек БлэкДжон ВойтКари ВурерСтив ЗанАйс КьюбДженнифер ЛопесЛуис ЛьосаСелтон МеллоТэнди НьютонПол РаддАйони СкайДэнни ТрэхоОуэн УилсонДжонатан ХайдЭрик Штольц
фильмы
АнакондаНевыносимая тяжесть огромного таланта

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