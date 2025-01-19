Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Режиссер «Ренфилда» экранизирует роман про влюбленных серийных убийц

19 января
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
19 января 2025
Режиссер «Ренфилда» Крис Маккей подобрал себе новый фильм. По информации портала JoBlo, им станет адаптация бестселлера Бринн Уивер «Мясник и Черный Дрозд» (Butcher & Blackbird).


Над сценарием работает Лора Косанн. По сюжету первоисточника из-за случайной встречи зарождается маловероятная связь между соперничающими убийцами Слоаном и Роуэном. Они обнаруживают нечто неуловимое — дружбу двух единомышленников, абсолютно черных душ, которым просто нравится убивать других серийных убийц. От маленького городка в Западной Вирджинии до престижной Калифорнии, от центра Бостона до сельской местности Техаса — два охотника сталкиваются в ежегодной игре крови и страданий, в которой им приходится сражаться с самыми опасными монстрами в стране. Но по мере того, как их дружба перерастает в нечто большее, неугомонные призраки прошлого, отстающие всего на несколько шагов, готовы заявить о себе. И неизвестно, смогут ли главные герои выйти победителями из опасной игры.

Первая часть литературной трилогии была опубликована 23 октября 2023 года, после чего New York Times, USA Today и Publisher's Weekly признали роман бестселлером. Однако истинная популярность пришла, когда книга «завирусилась» в социальной сети TikTok.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   19.01.2025 - 15:54
Мне Рэнфилда хватило. Получилась редкостная фигня на один раз. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Николас Кейдж станет настоящим вампиром
Студия Paramount нашла режиссёра для адаптации «Подземелья драконов»
фильмы
Ренфилд

анонс

Скорбим

Волемир Грузец
17 января ушёл из жизни актёр Волемир Грузец.
Ирина Былина
17 января ушла из жизни актриса Ирина Былина.
Дэвид Линч
16 января ушёл из жизни режиссёр Дэвид Линч.

День рождения >>

Виктор Васильев (III)
Александра Власова
Алексей Воробьёв
Евгений Ганелин
Гедиминас Гирдвайнис
Михаил Ножкин
Марина Петренко
Ангелина Поплавская
Алла Юганова
Жарко Лаушевич
Логан Лерман
Люк МакФарлейн
Отто Меллис
Гай Мэдисон
Долли Партон
Типпи Хедрен
все родившиеся 19 января >>

Афиша кино >>

Холоп. Великолепный век
комедия, приключения, фэнтези
Турция, Россия, 2024
Нормальная семья
драма, экранизация
Южная Корея, 2023
Присутствие
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Что случилось осенью
драма
Франция, 2024
Ночь в зоопарке
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Франция, Бельгия, Канада, Индия, США, 2024
Проклятие. Паранормальное видео
фильм ужасов
США, 2023
Психиатрическая больница Конджиам
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2018
Хочу сейчас
драма, молодежный фильм, триллер
Италия, 2024
Василий
комедия
Россия, 2025
Ветер крепчает
биография, драма, исторический фильм
Япония, 2013
Четыре четверти
мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2024
Лучше всех
комедия
Франция, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен