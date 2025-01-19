Режиссер «Ренфилда» экранизирует роман про влюбленных серийных убийц

Режиссер «Ренфилда
» Крис Маккей подобрал себе новый фильм. По информации портала JoBlo
, им станет адаптация бестселлера Бринн Уивер «Мясник и Черный Дрозд» (Butcher & Blackbird).
Над сценарием работает Лора Косанн. По сюжету первоисточника из-за случайной встречи зарождается маловероятная связь между соперничающими убийцами Слоаном и Роуэном. Они обнаруживают нечто неуловимое — дружбу двух единомышленников, абсолютно черных душ, которым просто нравится убивать других серийных убийц. От маленького городка в Западной Вирджинии до престижной Калифорнии, от центра Бостона до сельской местности Техаса — два охотника сталкиваются в ежегодной игре крови и страданий, в которой им приходится сражаться с самыми опасными монстрами в стране. Но по мере того, как их дружба перерастает в нечто большее, неугомонные призраки прошлого, отстающие всего на несколько шагов, готовы заявить о себе. И неизвестно, смогут ли главные герои выйти победителями из опасной игры.
Первая часть литературной трилогии была опубликована 23 октября 2023 года, после чего New York Times, USA Today и Publisher's Weekly признали роман бестселлером. Однако истинная популярность пришла, когда книга «завирусилась» в социальной сети TikTok.
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