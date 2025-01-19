Грета Ли и Вагнер Моура попадут в ловушку из-за Луи Летерье

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Царское рождество, Пореченков в бане и Табаков на страже революции: 5 причин обратить внимание на сериал «Купцы и дети»

Ольга Зайцева и Даниил Воробьев расскажут про «Секс в СССР»

«Звёздный разум»: Космос нас не любит

«Предлагали большие суммы»: Ника Здорик призналась, что её приняли за эскортницу после расставания со Стасом Пьехой

А также втянул в разбирательства Тейлор Свифт

Джастин Бальдони подал иск против Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса на сумму 400 миллионов долларов

Спутник телезрителя

Я не договорил: как «Треугольник печали» выиграл в Каннах, рассказывая о российских деньгах и навозе

В ночь с 18 на 19 января, 00:15, Первый канал