Грета Ли и Вагнер Моура попадут в ловушку из-за Луи Летерье

Луи Летерье
возьмется за постановку фантастического триллера «11817», сообщает Deadline
.
Главные роли в картине сыграют Грета Ли
и Вагнер Моура
. Сценарий написал Мэттью Робинсон. Летерье, помимо режиссуры, также выступит продюсером. Недавно к производству фильма присоединился Netflix.
Это рассказ о семье из четырех человек, внезапно оказавшейся запертой в своем доме. Героям приходится прикладывать усилия, чтобы выжить. Ресурсы постепенно истощаются, но таинственная сила продолжает удерживать их в ловушке.
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