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Грета Ли и Вагнер Моура попадут в ловушку из-за Луи Летерье

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Новости кино >>
19 января 2025
Луи Летерье возьмется за постановку фантастического триллера «11817», сообщает Deadline.

Грета Ли и Вагнер Моура попадут в ловушку из-за Луи Летерье
фото: thewrap.com

Главные роли в картине сыграют Грета Ли и Вагнер Моура. Сценарий написал Мэттью Робинсон. Летерье, помимо режиссуры, также выступит продюсером. Недавно к производству фильма присоединился Netflix.

Это рассказ о семье из четырех человек, внезапно оказавшейся запертой в своем доме. Героям приходится прикладывать усилия, чтобы выжить. Ресурсы постепенно истощаются, но таинственная сила продолжает удерживать их в ловушке.
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