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Скетчком «Демис и Марина» с Демисом Карибидисом и Мариной Кравец стартует 13 января

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Новости кино >>
2 января 2025
Премьера нового скетчкома «Демис и Марина» состоится 13 января в 20.00 на ТНТ. Главными звездами сериала станут Демис Карибидис и Марина Кравец, уточняет пресс-служба телеканала.

Скетчком «Демис и Марина» с Демисом Карибидисом и Мариной Кравец стартует 13 января
фото: пресс-служба ТНТ

В каждом эпизоде Демис и Марина будут появляться в неожиданных образах, а также сыграют самих себя. У серий будет своя сюжетная линия, отражающая не только закулисье шоу-бизнеса или телевидения, но и повседневные проблемы, с которыми регулярно сталкиваются комики в реальной жизни. Вместе с тем, в историю интегрированы скетчи, логически связанные с основным сюжетом. В этих отрывках Демис и Марина смогут сыграть разнообразных персонажей, попадающих в смешные, а порой и абсурдные ситуации.

«Проект "Демис и Марина" априори встает в перечень моих любимых. С Демисом мы создали на сцене Comedy Club множество образов, сыграли огромное количество миниатюр, которые успели полюбить зрители, что для нас очень ценно. Кроме того, мы просто давно дружим, общаемся семьями, наши дети любят играть вместе. Когда работа и жизнь сочетаются так органично — это большое счастье. Собственно, это же отражено и в нашем сериале, который, надеюсь, люди посмотрят с большим удовольствием на канале ТНТ. Отдельная благодарность всем, кто создавал этот скетчком и, конечно, нашему "рулевому" — режиссеру Саше Абдуллаеву. Всем приятного просмотра и отличного настроения!», — отмечает Марина Кравец.

Скетчком «Демис и Марина» с Демисом Карибидисом и Мариной Кравец стартует 13 января
фото: пресс-служба ТНТ

Производством скетчкома занималась компания Ген Продакшн. Креативными продюсерами стали Демис Карибидис, Гарик Мартиросян, Виталий Коломыцев и Сергей Минеев.

«Уникальность проекта "Демис и Марина" заложена в его названии, потому что этот продукт основан на двух конкретных личностях, отпечаток которых очень осязаем в сериале. Демис и Марина участвовали и в написании сценария, и на съемках, и во время постпродакшена принимают активное участие. У проекта очень классная, добрая, и светлая интонация. В сериале снялись реальные семьи Демиса и Марины: муж и ребенок Марины, а также супруга и дети Демиса. Благодаря этому на съемках сложилась домашняя атмосфера, которая, безусловно, ощущается в итоговом продукте. Если в музей телевизионных мер и весов нужно поставить какой-то эталон безопасного смотрения, то, наверное, это будет наш скетчком. Мы очень верим в то, что сериал станет небольшим праздником, который будет собирать весь семейный круг перед телевизором», — говорит режиссер Саша Абдуллаев.
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