Джейсон Момоа вернется в киновселенную DC в роли антигероя Лобо. Актер сыграет в фильме «Супергерл: Женщина завтрашнего дня» (Supergirl: Woman Of Tomorrow), который поставит Крэйг Гиллеспи, уточняет Deadline.
фото: Deadline
Момоа прокомментировал новость в социальных сетях, заявив, что Лобо всегда был его любимцем, и это идеальная роль. Лобо — антигерой, известный своим жестоким и непочтительным нравом, обладающий сверхчеловеческой силой, способностями к регенерации и неуязвимостью.
Производство картины стартует уже в середине января, а премьера намечена на 26 июня 2026 года. Главную роль исполнит Милли Олкок.
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