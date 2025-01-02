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Джейсон Момоа вернется в киновселенную DC в роли антигероя

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Новости кино >>
2 января 2025
Джейсон Момоа вернется в киновселенную DC в роли антигероя Лобо. Актер сыграет в фильме «Супергерл: Женщина завтрашнего дня» (Supergirl: Woman Of Tomorrow), который поставит Крэйг Гиллеспи, уточняет Deadline.

Джейсон Момоа вернется в киновселенную DC в роли антигероя
фото: Deadline

Момоа прокомментировал новость в социальных сетях, заявив, что Лобо всегда был его любимцем, и это идеальная роль. Лобо — антигерой, известный своим жестоким и непочтительным нравом, обладающий сверхчеловеческой силой, способностями к регенерации и неуязвимостью.

Производство картины стартует уже в середине января, а премьера намечена на 26 июня 2026 года. Главную роль исполнит Милли Олкок.
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обсуждение >>
№ 2
Киноман1985   2.01.2025 - 16:54
надоело играть розовых персонажей. наконец-то брутальный антигерой во всей красе. читать далее>>
№ 1
Егор Ш. (Москва)   2.01.2025 - 15:20
Хотя бы не будет того жуткого мискаста, как с Акваменом. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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