Букины переедут в свою старую квартиру

ТНТ и компания «ПЕНЗФИЛЬММАШ» приступили к съемкам второго сезона сериала «Букины» – истории о продавце обуви из Екатеринбурга и его семейке. В продолжении проекта зрителей ждет сразу несколько ностальгических сюрпризов, главные из которых – возвращение той самой легендарной двухэтажной квартиры, а также соседа Толика – персонажа актера Павла Савинкова, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба ТНТ
В новом сезоне семья Букиных в силу жизненных обстоятельств будет вынуждена покинуть дом и вернуться в свою первую квартиру. Казалось бы, все возвращается на круги своя. Да вот только сами герои за это время изменились. Они повзрослели, пожили другой жизнью, теперь их волнуют совсем другие проблемы.
«Снова быть Геной Букиным – это как надеть любимые старые кеды: удобно, привычно, но при этом есть ощущение чего-то нового. Возвращение в этот проект – словно встреча со старыми друзьями, с которыми ты прошел долгий путь, но теперь у каждого из нас появились новые истории, новые переживания и опыт. Второй сезон обещает стать настоящим подарком для всех, кто скучал по нашей безумной семейке, ведь авторы взяли все лучшее из старого и нового сериалов. Так что вас ждут новые лиричные Букины в той самой легендарной квартире! И это далеко не все сюрпризы, так что ждите премьеру», — говорит Виктор Логинов.
Гена начинает задумываться о здоровье. Даша раскрывает в себе новые неожиданные таланты, а Рома уже вырос и сам женился – на девушке Зое, и они ждут ребенка. Так что теперь под одной крышей уживаться будут уже две семьи. А вот смогут ли они это сделать, учитывая сложные характеры, постоянные нелепые и забавные ситуации, конфликты и происшествия, которые случаются с ними в каждой серии, зрителям и предстоит узнать.
«Это как приехать к родственникам, с которыми были очень близкие отношения и которых не видел много лет. Интересно узнавать в них то, что видел раньше, и при этом видеть новое, часто удивительное. В первом сезоне нового сериала мне понравилось, что он показал повзрослевших и очень лиричных Букиных. В продолжении я хочу вернуть кое-что из старых Букиных – ощущение хулиганского телетеатрального капустника. Надеюсь, в этом помогут и зрители на съемочной площадке, ведь снимать мы будем там же и так же, как 20 лет назад», — отмечает постановщик.
«Ощущения невероятные, как здорово вернуться в нашу легендарную квартиру, с любимой съемочной группой, которая работала на тех первых легендарных сезонах! Это просто машина времени! От второго сезона зрителям точно стоит ждать море позитива! Потому что мы на площадке каждый день заряжаемся им и радуемся, как дети. И постараемся подарить это чувство всем, кто посмотрит наш сериал. Если захотите прокатиться на машине времени, то вам к нам», — добавляет Наталья Бочкарева.
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