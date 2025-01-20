«Дорогой родственник» Тимофей Трибунцев примется портить жизнь Анне Михалковой 1 февраля

По сюжету семья Громовых, которая состоит главным образом из женщин, решает разъехаться. Покупатели квартиры найдены, аванс потрачен, планы построены. Проблема одна: в квартире прописан Дима, бывший муж старшей дочери Ирины (Анна Михалкова), алкоголик, ушедший из семьи несколько лет назад. Делать нечего, придется отыскать Диму и уговорить его выписаться из квартиры. И, если с первым пунктом особых проблем не возникло, то вторая часть плана с треском проваливается: Дима не намерен расставаться с жилплощадью. Вместо этого он продолжает пить и портить всем жизнь. Уставшим от его выходок женщинам становится ясно: с Димой придется расправиться. В попытке решить квартирный вопрос они прибегнут к самым изощренным методам.
В сериале «Дорогой родственник» нестандартно раскрывается тема большой семьи: десятилетия совместной жизни и отсутствие личного пространства всех утомили, но каждой из женщин – а все решения в этой семье принимают именно женщины – долгое время было неловко признаться в том, что им хочется жить иначе. Живя под одной крышей, они будто не чувствуют себя родными, но, когда мечта о переезде вдруг оказывается под угрозой, Громовы и Тихоходовы, сражаясь с Димой, начинают по-настоящему сближаться и видеть в родных близких и понятных людей. Появление Димы запускает процесс важных перемен, благодаря которым героини смогут проявить свои и худшие, и лучшие черты.
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