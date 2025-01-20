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Андрей Фролов и Дмитрий Паламарчук услышат «Зов русалки»

20 января
2025 год

Новости кино >>
20 января 2025
В Москве завершились съемки детективного сериала «Зов русалки» для ТВ-3. Главные роли в проекте исполнили Андрей Фролов, Екатерина Кабак, Дмитрий Паламарчук и Ирина Темичева. Как сообщает пресс-служба телеканала, зрителей ждут необычная история любви, мистика, а также красивые подводные съемки.

Андрей Фролов и Дмитрий Паламарчук услышат «Зов русалки»
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

По сюжету в небольшом городке происходит серия убийств. Они носят мистический ритуальный характер. Следствие заходит в тупик, а местные говорят, что во всем виновата русалка, о которой ходит немало легенд. На помощь следствию из Москвы направляют специалиста по серийным убийцам – Юрия Бахтина. Ни в каких русалок он не верит, но чем больше погружается в работу, тем больше начинает сомневаться в верности своих убеждений. Помимо расследования Бахтину приходится решать и семейные проблемы. Оказывается, в этом городе он жил много лет назад, у него там остались не только старые друзья, но и бывшая жена. В ходе расследования список подозреваемых лишь увеличивается, в него попадают в том числе близкие Бахтину люди. Лавируя между законом, семейными проблемами и препятствиями со стороны антагониста, Бахтин выходит на след убийцы.

«Мой герой Юрий Анатольевич Бахтин – человек глубокий, многогранный и очень непростой. Свою сущность он определяет фразой: "Если я берусь за дело, то довожу его до конца, и хочу сделать это красиво". У него очень трагедийное прошлое, которое преследует его на протяжении всей нашей истории. По профессии Бахтин – оперативник, специализирующийся на поимке маньяков. В сериале происходит много загадочных событий, с которыми моему герою предстоит разобраться. Два ключевых момента переворачивают его жизнь с ног на голову, ставя перед невероятно болезненным выбором. На его месте я бы, наверное, поступил так же... Вообще, прочитав сценарий, я очень долго разбирался, как вместить в себе все противоречия и переживания Бахтина, у которого столько скелетов в шкафу. Для артиста подобная роль – большой подарок и одновременно большое испытание. Если честно, я не очень люблю смотреть проекты, в которых сыграл, но этот посмотрю обязательно», — признается Андрей Фролов.

Режиссерами проекта выступают Мурад Алиев и Галина Уразова. За визуальную составляющую отвечают Алексей Дудин и художник-постановщик Александр Харин.
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Андрей Фролов и Дмитрий Паламарчук услышат «Зов русалки» фотографии
Андрей Фролов и Дмитрий Паламарчук услышат «Зов русалки» фотографии
Андрей Фролов и Дмитрий Паламарчук услышат «Зов русалки» фотографии
Андрей Фролов и Дмитрий Паламарчук услышат «Зов русалки» фотографии
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