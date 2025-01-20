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«Всем приготовиться к погружению»: Александр Петров встречает гигантское чудовище в тизер-трейлере «Кракена»

20 января
2025 год

Новости кино >>
20 января 2025
В сети появился тизер-трейлер масштабного приключенческо-фантастического фильма «Кракен» от студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, телеканала «Россия» и кинокомпании «Централ Партнершип» при поддержке Фонда кино. Режиссером проекта выступил Николай Лебедев, а главные роли сыграли Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Виктор Добронравов, Диана Пожарская, Антон Богданов и другие.



«Мы прошли непростой и увлекательный путь во время съемок и работы над картиной, который требовал решения многих технически сложных задач, и я рад, что совсем скоро зрители смогут оценить этот масштаб на больших экранах. Их ждут много захватывающих приключений, экшн, драматичные сюжетные повороты, столкновение с загадочной мощной стихией. Но прежде всего, мы хотим рассказать человеческую историю. Мы надеемся, что зрители почувствуют что-то важное благодаря картине», — отмечает режиссер.

По сюжету российский ракетный подводный крейсер специального назначения бесследно исчезает во время секретной миссии в Гренландском море. На его поиски отправляется экипаж под командованием Виктора Воронина (Александр Петров), чей старший брат Александр Воронин (Виктор Добронравов) командует пропавшей субмариной. Перед моряками стоит задача: любыми силами найти подлодку и не допустить, чтобы новое сверхсекретное оружие попало в руки врага. В это же время из-за геологических исследований на полярной станции в северных водах пробуждается Кракен: гигантское чудовище, способное сливаться с подводной тьмой, обладающее интеллектом неизвестной природы. Именно с ним предстоит столкнуться морякам, разыскивающим пропавшую подводную лодку.

«Всем приготовиться к погружению»: Александр Петров встречает гигантское чудовище в тизер-трейлере «Кракена»
фото: Централ Партнершип

«Когда я изучал что-то про служащих в подводном флоте, "примерял" их образ жизни на себя, это поражало меня и поражает до сих пор. Это люди с совершенно другим взглядом на жизнь, способные моментально принимать важные решения. Это что-то невероятное! Эта картина про прощение, доброту, поступок, про борьбу человека со стихией, и про то, что человек понимает для себя в этой борьбе», — добавляет Александр Петров.

Съемки картины проходили на объектах краснознаменного Северного флота в Североморске, Заозерске и других локациях в Мурманской области, а также в Туле и Москве. Фильм выйдет в прокат 17 апреля 2025 года.
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фильмы
Кракен

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«Всем приготовиться к погружению»: Александр Петров встречает гигантское чудовище в тизер-трейлере «Кракена» фотографии
«Всем приготовиться к погружению»: Александр Петров встречает гигантское чудовище в тизер-трейлере «Кракена» фотографии
«Всем приготовиться к погружению»: Александр Петров встречает гигантское чудовище в тизер-трейлере «Кракена» фотографии
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