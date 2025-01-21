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Правильный финал «Атаки титанов»: фанаты показали, как должна была закончиться сага

21 января
2025 год

Новости кино >>
21 января 2025
Независимая студия Eclypse вновь обратила внимание на фанатские потребности, выпустив первый эпизод аниме «Атака титанов: Реквием» (Attack on Titan: Requiem). Премьера состоялась 17 января на официальном YouTube-канале — на данный момент видео доступно на английском языке. Расширенная версия с японской аудиодорожкой выйдет в этом году, однако точная дата пока не уточняется.


Манга «Атака титанов», начавшаяся в 2009 году, попрощалась с читателями в 2021-м. Аниме-похождения Эрена Йегера и его друзей стартовали в 2013 году стараниями Wit StudioСемья шпиона», «Невеста чародея»), а завершились в 2023-м — за несколько присестов и под эгидой MAPPAДороро», «Безумный азарт»). Финал, сочиненный Хадзимэ Исаямой, вызвал неоднозначную реакцию (по)читателей — и группа преданных поклонников со всего мира объединилась для создания альтернативной развязки. Новый взгляд на завершение саги получил подзаголовок «Реквием» (на сайте манги есть и русскоязычная версия тоже).

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Там же говорится, что «работа представляет собой додзинси, основанное в значительной степени на музыкальном клипе Akatsuki no Requiem группы Linked Horizon, и заменяет последние три выпуска оригинальной манги Хадзимэ Исаямы (137, 138 и 139), а также предлагает новый исход, следующий за предыдущими главами (001-136). Это создает альтернативный сценарий, который отличается от канонических событий, предоставляя фанатам возможность увидеть знакомых персонажей в новом свете и с новыми судьбами».

Правильный финал «Атаки титанов»: фанаты показали, как должна была закончиться сага

Ранее аниматоры Eclypse заявляли, что работают над адаптацией арки «Черный мечник» из манги «Берсерк» Кэнтаро Миуры. В настоящее время проект заморожен из-за юридических проблем.

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Правильный финал «Атаки титанов»: фанаты показали, как должна была закончиться сага фотографии
Правильный финал «Атаки титанов»: фанаты показали, как должна была закончиться сага фотографии
Правильный финал «Атаки титанов»: фанаты показали, как должна была закончиться сага фотографии
Правильный финал «Атаки титанов»: фанаты показали, как должна была закончиться сага фотографии
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