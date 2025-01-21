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Любовь Аксенова отомстит мажорам в сериале «Холод»

21 января
2025 год

Новости кино >>
21 января 2025
Стартовали съемки криминальной драмы «Холод» с Любовью Аксеновой в главной роли. Проект описывают как историю «графа Монте-Кристо в женском обличии». Новый сериал расскажет историю молодой девушки Жени, которую приговорили к тюремному сроку за преступление, которого она не совершала. Теперь героиня попытается восстановить справедливость через холодную и масштабную месть, сообщает пресс-служба Иви. Онлайн-кинотеатр занимается производством проекта совместно с видеосервисом START и кинокомпанией Algorithm.

Любовь Аксенова отомстит мажорам в сериале «Холод»
фото: Иви и START

«Для меня сериал "Холод" — это история о сложностях, связанных с переживанием потери близких людей. Он поднимает важные вопросы о милосердии и внутренней силе человека. Эта история о разрушительной и беспощадной силе мести и о воле, что способна разорвать замкнутый круг насилия», — отмечает Любовь Аксенова.

По сюжету главную героиню Женю несправедливо сажают в тюрьму за аварию на Кутузовском проспекте, в которой гибнет ее муж и 6-летняя дочь. Реальные виновники аварии — мажоры, чьи могущественные родители «помогают» суду принять «правильное» решение. В колонии Женя случайно спасает влиятельную зечку Яну, отбывающую срок за убийство. В благодарность та обучает героиню, как стать сильнее, чтобы отомстить, и помогает бежать. На свободе Женя обретает богатство по наводке Яны, и начинает вершить справедливость над своими врагами.

«Моя героиня Женя — очень светлая, она верит в добро и способность преодолевать преграды, полагаясь на внутренний свет. Семья — ее фундаментальная ценность и источник силы. В этих аспектах она очень близка мне. Но есть и различия. Женя очень целеустремленная, умеет сосредотачиваться на главном и отсекает все лишнее. Мне это дается сложно. Она скромна, избегает внимания и предпочитает оставаться в тени, в то время как я чувствую себя комфортно в центре внимания. Пожалуй, я еще никогда так много не готовилась к роли, особенно в плане физической подготовки. Я даже проходила "сушку" — потому что Женя проходит сквозь сухую голодовку. Я специально сбрасывала вес, чтобы прочувствовать и передать ее состояние. На протяжении нескольких месяцев я строго следила за питанием, консультировалась с эндокринологами, диетологами и спортивными врачами, чтобы сохранить здоровье в условиях интенсивной сушки», — добавляет Любовь Аксенова.

Продюсерами сериала выступают Павел Буря, Алексей Казаков и Даниил Махорт, а исполнительным продюсером значится Анастасия Кинс. Автором сценария и режиссером-постановщиком также стал Алексей Казаков. Роли в сериале, помимо Аксеновой, исполнят Лариса Гузеева, Линда Лапиньш, Петр Федоров, Александр Аверин, Максим Бойко, Ксения Каталымова, Денис Прытков, Олег Васильков, Александра Бабаскина, Евгений Харитонов и другие.
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