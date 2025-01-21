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«Патриот» Антон Жижин поможет найти моральные ориентиры 3 февраля

21 января
2025 год

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21 января 2025
Премьера четвертого сезона сериала «Патриот» с Антоном Жижиным состоится 3 февраля в 20:00 на ТНТ. Главный герой — честный и добрый парень Саня Кучин — вернется в родной город, чтобы в очередной раз помочь его жителям найти моральные ориентиры, уточняет пресс-служба телеканала.

«Патриот» Антон Жижин поможет найти моральные ориентиры 3 февраля
фото: пресс-служба ТНТ

В продолжении истории Саня Кучин готовится к написанию диплома в академии ФСБ, но никак не может определиться с темой. Он просится проведать родных, беременную Катю и привести в порядок голову. За время визита домой Саня узнет, что родной брат с семьей и друзьями бомжуют, Ленка не вернулась из Армении, ее родители развелись, но вернули себе магазин «Мечта», а Журавль, чтобы манипулировать Катей, пустил слух, что Саня погиб. Конечно, Кучин остается решать проблемы близких и друзей.

«Съемки нового сезона, как и съемки предыдущих, прошли очень тепло, весело, с юмором. Мы все друг по другу соскучились, встретились и с удовольствием в очередной раз это сделали. Вообще каждый сезон для меня как вызов, мне всегда нужно учиться новым навыкам, будь то жонглирование или удержание баланса на лонгборде. Я становлюсь лучше с каждым сезоном. Съемки с младенцами – это всегда очень непредсказуемая штука, потому что никогда не знаешь, как они себя поведут, и не можешь поставить им задачу. Но так как у меня у самого есть ребенок, то в общем-то эти съемки прошли легко», — отмечает Антон Жижин.

Вместе с Антоном Жижиным к своим ролям в продолжении вернулись Анастасия Талызина, Алексей Базанов, Дмитрий Журавлев, Владимир Афанасьев, Алена Савастова, Владимир Сычев, Гриша Дудник, Антон Риваль, Валентина Лукащук и другие. Также в съемках сезона приняли участие приглашенные звезды, имена которых пока остаются в секрете. Режиссером, как и прежде, выступил Николай Бурлак.

«Патриот» Антон Жижин поможет найти моральные ориентиры 3 февраля
фото: пресс-служба ТНТ

«Этот сезон у нас четвертый по счету, а четвертый всегда делают про любовь! И мы решили показать в продолжении настоящую, чистую любовь персонажей. Саня Кучин, как обычно, мечется: он пытается добиться Ленку, отбить ее у нового мужчины, но также не забывает про беременность Кати, и пытается понять, его ли это ребенок или не его. Саня не забывает про всех своих друзей и семью, он хочет, чтобы все они были наконец-то сыты и довольны, чтобы с ними было все в порядке. Все это он пытается совместить со своей учебой, и поэтому пишет диплом про Валеру и компанию. Его земляки становятся темой его диплома», — отмечает сценарист и креативный продюсер Леонид Коньшин.

Первый сезон «Патриота» вышел на ТНТ весной 2020 года и сразу завоевал любовь зрителей, став по-настоящему «народной комедией». Затем, в конце лета 2021 года зрители дождались премьеру второго сезона, а зимой 2023-го – третьего. Производством проекта занимается компания Good Story Media совместно с ТНТ.
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