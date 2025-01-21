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XII Премия АПКиТ состоится 13 мая

21 января
2025 год

Новости кино >>
21 января 2025
Ассоциация продюсеров кино и телевидения объявила дату проведения торжественной церемонии вручения XII Премии АПКиТ. Лауреатов профессионального приза наградят 13 мая в Конгресс-центре ЦМТ, уточняет пресс-служба мероприятия.

XII Премия АПКиТ состоится 13 мая
фото: пресс-служба премии

XII премия АПКиТ будет вручаться в следующих номинациях: «Лучший мини-сериал на ТВ (1-4 серии)», «Лучший телесериал (5-19 серий)», «Лучший многосерийный телефильм (20 и более серий)», «Лучший онлайн-сериал (1-6 серий)», «Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)», «Лучший комедийный сериал», «Лучший анимационный сериал», «Лучший документальный фильм», «Лучший документальный сериал», «Лучший полнометражный художественный фильм».

Продюсеры также вручат индивидуальные награды в категориях: «Лучшая сценарная работа», «Лучшие визуальные эффекты», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая оригинальная музыка к сериалу», «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучшая работа художника по костюмам», «Лучшая работа художника по гриму», «Лучшая работа звукорежиссера», «Лучшая работа режиссера монтажа», «Лучшая работа кастинг-директора», «Лучший актер сериала», «Лучшая актриса сериала», «Лучший актер второго плана в сериале», «Лучшая актриса второго плана в сериале».
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№ 1
Киноман1985   21.01.2025 - 17:06
стандартная ежегодная рутина вручать награды. пошла информация по датам гулянок. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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