Фильмы Ричарда Линклейтера, Мишеля Франко и Раду Жуде попали в основной конкурс Берлинале

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Гвинет Пэлтроу пожертвовала жителям Лос-Анджелеса продукцию своего бренда на сумму 2 миллиона долларов

Дженнифер Лопес пожертвовала свою одежду пострадавшим от пожаров в Калифорнии

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Я не договорил: как «Треугольник печали» выиграл в Каннах, рассказывая о российских деньгах и навозе

В ночь с 18 на 19 января, 00:15, Первый канал