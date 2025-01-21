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Фильмы Ричарда Линклейтера, Мишеля Франко и Раду Жуде попали в основной конкурс Берлинале

21 января
2025 год

Новости кино >>
21 января 2025
75-й Берлинский кинофестиваль объявил фильмы основной конкурсной программы. За награды поборются 19 картин. Смотр пройдет с 13 по 23 февраля. Жюри возглавит режиссер Тодд Хейнс. Список участников доступен на сайте фестиваля.

Фильмы Ричарда Линклейтера, Мишеля Франко и Раду Жуде попали в основной конкурс Берлинале
фото: Кадр из фильма «Голубая луна»

В основной конкурс Берлинале вошли фильмы «Голубая луна» Ричарда Линклейтера, «Ари» Леонор Серай, «Безопасный дом» Лионеля Байера, «Мечты» Мишеля Франко, «Мечты (Секс и любовь)» Дага Йохана Хеугерда, «О чем говорит природа» Хон Сан су и «Горячее молоко» Ребекки Ленкевич. Кроме того, в программу попали картины «Будь у меня ноги, я бы тебя пнула» Мэри Бронштейн, «Континентальный'25» Раду Жуде, «Послание» Ивана Фунда, «Дитя матери» Джоанны Модер, «Отражение в мертвом алмазе» Элен Катте и Бруно Форзани, «Жить на этой земле» Хо Мэн, «Временная метка» Катерины Горностай, «Ледяная башня» Люсиль Хадзихалилович, «Синяя тропа» Габриэля Маскару, «Что знает Мариэль» Фредерика Хамбалека, «Девушки на проводе» Вивиань Цюй и «Юнан» режиссера Амир Фахер Эльдин.

Вне конкурса покажут байопик «Боб Дилан: Никому не известный» с Тимоти Шаламе. Фильмом открытия смотра станет драма «Свет» Тома Тыквера. Почетный «Золотой медведь» достанется Тильде Суинтон.
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